Une collectionneuse australienne de souvenirs royaux se souvient de sa pièce maîtresse : sa rencontre avec le roi.

Commencée en 1981 avec une pièce commémorative du mariage du prince Charles de l'époque avec sa première épouse, Diana, la collection de l'homme de 64 ans s'est depuis développée pour inclure plus de 10 000 pièces de vaisselle, sous-verres et figurines qui occupent plusieurs pièces de sa maison à Nulkaba, une ville située à environ 150 km (93 miles) au nord-ouest de Sydney.

Un article, un torchon à l'effigie de Charles et Camilla, aujourd'hui reine consort, a fait atterrir Hugo une conversation avec le couple royal lors de leur tournée en Australie en 2015.

"Oh, le frisson de ma vie. Peu de gens peuvent réellement dire qu'ils ont rencontré le roi et la reine d'Angleterre", a-t-elle déclaré à propos de cette rencontre à Sydney, où elle a brandi le torchon pour attirer l'attention du couple.

"Camilla est sortie la première, a levé les yeux et a fait 'Oh mon Dieu, je suis sur le torchon'. Alors elle est venue directement vers moi et nous avons eu une charmante conversation", a déclaré Hugo à Reuters jeudi.

"Puis Charles est arrivé et j'avais une chemise rouge dont j'avais enlevé les manches et mis des drapeaux Union Jack pour les manches. Il est donc venu et m'a donné une tape sur l'épaule".

Ayant célébré le jubilé de platine de la reine Elizabeth en juin, Hugo était triste d'apprendre le décès du monarque.

"Il y a tellement de choses, on ne peut pas mettre en avant une seule chose à son sujet... c'était tout simplement une femme extraordinaire", a-t-elle déclaré.

Avec le roi Charles sur le trône et William assumant le titre de prince de Galles, d'autres souvenirs sont en route.

"J'ai donc besoin d'un tout nouveau château, pas seulement d'une autre pièce où les mettre, mais je pense que je suis prête pour un château maintenant", a déclaré Hugo.