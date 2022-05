Une commission du Sénat américain va examiner un projet de loi faisant pression sur le groupe pétrolier OPEP

Le projet de loi "No Oil Producing or Exporting Cartels" (NOPEC), parrainé par des sénateurs dont le républicain Chuck Grassley et la démocrate Amy Klobuchar, devrait être examiné lors d'une réunion de la commission judiciaire du Sénat qui débutera à 9h00 ET (1300 GMT).

Des versions de cette législation ont échoué au Congrès depuis plus de 20 ans. Mais les législateurs s'inquiètent de plus en plus de la hausse de l'inflation due en partie aux prix de l'essence américaine, qui ont brièvement atteint un record de plus de 4,30 $ le gallon ce printemps.

"Aujourd'hui, compte tenu de la flambée des prix de l'énergie et des engagements de l'administration avec les producteurs de pétrole étrangers, il n'a jamais été aussi important de garantir des pratiques équitables en matière de prix et de production", a déclaré Taylor Foy, porte-parole de Grassley, la semaine dernière.

Le projet de loi doit être adopté par l'ensemble du Sénat et de la Chambre et être signé par le président Joe Biden pour devenir une loi.

L'Arabie saoudite et d'autres producteurs de l'OPEP ont repoussé les demandes des États-Unis et d'autres pays consommateurs d'augmenter la production de pétrole au-delà de quantités graduelles, même si la consommation de pétrole se remet de la pandémie de COVID-19 et que l'offre russe chute après son invasion de l'Ukraine.

L'OPEP+, un groupe comprenant l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et des partenaires dont la Russie, a convenu jeudi de s'en tenir à ses plans existants pour une augmentation modeste de la production pendant un mois supplémentaire.

La législation proposée vise à protéger les consommateurs et les entreprises américains contre les pics artificiels du coût de l'essence, mais certains analystes préviennent que sa mise en œuvre pourrait également avoir des conséquences involontaires dangereuses.

En 2019, l'Arabie saoudite a menacé de vendre du pétrole dans des devises autres que le dollar si Washington adoptait le NOPEC, un geste qui pourrait miner le statut du dollar en tant que principale monnaie de réserve mondiale, réduire le poids de Washington dans le commerce mondial et affaiblir sa capacité à appliquer des sanctions aux États-nations.