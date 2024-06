Le pêcheur nigérian Modu Umar n'a pratiquement pas dormi depuis deux semaines. Il est déchiré entre l'idée de rester dans sa communauté de Baga et celle de fuir après que des militants islamistes ont averti les habitants qu'ils devaient quitter leurs maisons sous peine d'être attaqués.

Umar, 33 ans et père de trois enfants, n'a connu d'autre vie que la pêche dans le lac Tchad voisin et la vente de ses prises dans les quatre pays qui l'entourent. Aujourd'hui, comme des centaines d'autres habitants, il est inquiet pour son avenir.

Cinq habitants de Baga ont déclaré que des combattants de la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP), une ramification de Boko Haram, ont attaqué la communauté le 27 mai, tuant 15 personnes et en enlevant beaucoup d'autres.

Quelques jours plus tard, le groupe a émis un avis d'expulsion de 14 jours qui a eu des répercussions sur Baga, qui a déjà été le théâtre de batailles entre les forces multinationales du Cameroun, du Tchad, du Nigéria et du Niger, et les djihadistes.

"Nous sommes dans une situation difficile et sans défense", a déclaré M. Umar à Reuters par téléphone. "Depuis l'avis, je suis constamment inquiet et j'ai peur.

De nombreux habitants ont déjà quitté les lieux, bien qu'aucune estimation ne soit disponible.

Le président Bola Tinubu est arrivé au pouvoir l'année dernière en promettant de mettre fin à l'insécurité généralisée, qui comprend l'insurrection de Boko Haram qui a commencé en 2009.

Baga fait partie de Kukawa, l'une des 27 zones de gouvernement local de l'État de Borno, au cœur de l'insurrection.

La ville est le quartier général d'une brigade de la Force multinationale mixte (MNJTF). Mais cela n'offre guère de répit aux habitants. En janvier 2015, Boko Haram a mené une série de raids sur Baga, a pris le contrôle du quartier général de la MNJTF et a tué des dizaines de personnes.

Le porte-parole de la défense, le général de division Edward Buba, n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Modu Massah Baga, 39 ans, subvient aux besoins de ses deux femmes et de ses huit enfants grâce à la pêche. Aujourd'hui, il craint de devoir renoncer à ce moyen de subsistance.

"Comment pouvez-vous quitter un endroit où vous avez une source de revenus pour aller dans un endroit que vous ne connaissez pas ? C'est décourageant pour nous, car beaucoup ont peur et sont inquiets", a-t-il déclaré.

"C'est le seul endroit où nous travaillons pour nourrir nos familles.

Baga a également été le théâtre de combats intra-jihadistes entre l'ISWAP et le Jama'tu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad (JAS), un autre vestige de Boko Haram qui, depuis l'année dernière, s'est emparé d'îles du lac Tchad précédemment contrôlées par l'ISWAP, selon des experts en sécurité.

Ces combats pourraient avoir déclenché l'avis d'expulsion, ajoutent les experts.

"L'ISWAP est parfois plus agressif envers les civils des communautés du lac Tchad lorsqu'il est confronté à des revers, car il doit terroriser les communautés pour les dissuader de collaborer avec l'armée ou une faction rivale", a déclaré James Barnett, chercheur à l'Institut Hudson, qui a beaucoup écrit sur l'insurrection.