Une confrontation entre les US et la Chine serait désastreuse, dit Xi

PÉKIN, 10 février (Reuters) - Une confrontation entre la Chine et les Etats-Unis serait désastreuse et les deux pays devraient se redonner les moyens d'éviter les malentendus, a déclaré le président chinois lors d'un appel avec son homologue américain.

Ce premier entretien intervient alors que Washington et Pékin sont en désaccord sur la question du commerce, sur la situation à Hong Kong et à Taïwan, et sur les violations des droits de l'homme dans le Xinjiang.

Xi Jinping a rappelé que les deux pays devraient coopérer afin de gérer leurs différends de manière constructive.

Il a ajouté que Pékin et Washington devraient veiller à rétablir des mécanismes de dialogue qui permettraient aux deux pays de se comprendre et d'éviter les malentendus.

Xi Jinping a aussi précisé à Joe Biden qu'il espérait que les Etats-Unis se montreraient prudent sur les questions ayant trait à la souveraineté chinoise et à son intégrité territoriale.

