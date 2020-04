Une connectivité optimale pendant la crise du coronavirus grâce au giga réseau de UPC

Grâce à son giga réseau qui couvre plus de 75 % des foyers suisses, UPC contribue ainsi de manière fondamentale à la numérisation. Son infrastructure n'a jamais été aussi importante que durant cette période exceptionnelle, comme le montre l'augmentation de l'utilisation d'Internet et de la demande en largeur de bande. Avec son réseau câblé en fibre optique unique, UPC assure à ses clients privés et commerciaux une connectivité optimale, même pendant la crise du coronavirus. Le fait que UPC puisse relever les défis actuels se traduit également par une satisfaction record des clients.

En tant que câblo-opérateur, UPC joue un rôle fondamental pour la société durant cette crise. Dans des moments comme celui que nous vivons, la connectivité est essentielle, et UPC s'est préparée très tôt à ces circonstances extraordinaires, et ce à tous les niveaux. Depuis quelques semaines, UPC gère son réseau et ses activités depuis différents sites et en grande partie grâce au télétravail, afin de pouvoir assurer le maintien des services. De plus, la charge du réseau est analysée et surveillée en permanence.

Un réseau stable malgré une utilisation plus large et plus intensive

UPC remarque des modifications dans le comportement des consommateurs en raison de cette situation extraordinaire. L'entreprise a noté depuis le début de la crise une légère hausse du trafic en downstream (+ 1 %) et une forte augmentation du trafic en upstream (+ 38 %), que l'on peut attribuer à la généralisation du télétravail. L'augmentation attendue du trafic de données en downstream (environ 15 %) a été aussi compensée par le fait que des services de streaming comme Netflix ont réduit le débit binaire et donc la qualité du flux de données. UPC aurait toutefois disposé d'une capacité de réseau suffisante même sans ces mesures. Les clients UPC n'ont donc pas à s'inquiéter. En effet, malgré une utilisation plus intense, le réseau est complètement stable et il n'existe aucun risque au niveau de sa capacité. « UPC a investi beaucoup d'argent dans son réseau ces derniers mois, et cela porte maintenant ses fruits. Nous investissons chaque année entre 200 et 300 millions de francs dans notre infrastructure de réseau. Celle-ci est unique et plus performante que n'importe quel autre réseau suisse. Si besoin, nous pouvons encore en augmenter la capacité », explique Markus Bucher, Chief Technology Officer de UPC.

L'utilisation de la téléphonie mobile a presque doublé (+ 90 % - 100 %). Ici aussi, UPC peut gérer cette augmentation de l'utilisation sans problème.

Des clients satisfaits malgré le défi que représente la crise du coronavirus

La satisfaction des clients augmente depuis le dernier semestre de 2019, grâce aux activités et aux investissements menés dans le cadre du plan de croissance. De plus, il semble que UPC soit parfaitement préparée aux défis posés par le coronavirus et qu'elle ait pris les bonnes mesures, comme par exemple une augmentation gratuite de la vitesse de connexion pour ses clients Internet, le libre accès aux chaînes pour enfants et le fait de maintenir les Shops ouverts pour rester proche des clients. « La satisfaction et le taux de recommandation des clients n'ont jamais été aussi élevés ; en ce qui concerne les produits Internet, la satisfaction a plus que doublé depuis le début de la crise. Nous sommes là pour nos clients et ils peuvent compter sur nous et nos produits durant ces temps difficiles, comme nous l'avons prouvé ces dernières semaines », déclare Stefan Fuchs, Chief Commercial Officer de UPC. « Depuis que la situation s'est aggravée, nous avons remarqué une hausse de la demande pour nos offres, et par la même occasion des demandes de résiliation beaucoup moins nombreuses. Nos clients ont l'air d'avoir confiance en nous et en notre giga réseau. »

Un service clients virtuel permet d'assurer une assistance stable et des clients satisfaits

On observe actuellement une numérisation dans des domaines très différents. Le service client est davantage sollicité par les canaux numériques, c'est pourquoi différentes mesures ont été mises en place pour le service clients afin de s'assurer que UPC puisse répondre à des besoins d'assistance plus nombreux. « Afin de pouvoir être là pour nos clients durant cette période exceptionnelle, nous avons créé un « Call Center virtuel » en une semaine seulement. Nos conseillers travaillent de chez eux depuis plusieurs semaines. Ils se sont très rapidement habitués à ce nouveau mode de travail et les clients sont très satisfaits de la qualité proposée », explique Urs Reinhard, Chief Digital & Customer Officer de UPC.

UPC Business : continuité, plus de largeur de bande et protection contre les cyberattaques

Des mesures importantes ont aussi été prises pour les clients commerciaux. La largeur de bande des clients commerciaux de UPC a été gratuitement portée au maximum physiquement possible jusqu'à fin mai 2020 pour aider les entreprises suisses à gérer la généralisation du télétravail. De plus, UPC Business propose à ses clients d'utiliser gratuitement Business Secure Web de mi-avril à mi-mai. Ce produit de sécurité protège les entreprises et leurs collaborateurs en télétravail ou au bureau contre les cyberattaques. « Nous faisons le nécessaire afin d'aider nos clients commerciaux et nos partenaires le mieux possible. Notre priorité actuellement est d'assurer la continuité de nos activités et de nos affaires. Tous les clients ont aujourd'hui plus que jamais besoin d'infrastructures de communication stables », déclare Marco Quinter, Managing Director Business Services. « UPC dispose d'une infrastructure unique : grâce à la structure historique de nos réseaux câblés régionaux, nous disposons dans toute la Suisse d'une connexion performante constituée à environ 97 % de fibre optique. Nous disposons en outre de systèmes de guidage de fibres uniques qui nous permettent de relier différents sites de manière redondante et par le chemin le plus court possible dans toute la Suisse. Nos clients bénéficient ainsi du réseau le plus performant de Suisse, ce qui est particulièrement utile en ces temps de forte activité. »

