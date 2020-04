Une connexion Internet plus rapide et une protection contre les cyberattaques : UPC Business propose des services supplémentaires gratuits à ses clients durant la crise du coronavirus

Durant la crise du coronavirus, une infrastructure de communication performante et stable est plus importante que jamais pour une entreprise. UPC Business s'adapte aux besoins de ses clients et propose une augmentation gratuite de la vitesse de connexion ainsi qu'une communication Internet simple et sécurisée grâce à Business Secure Web, une protection efficace contre les cyberattaques.

UPC exploite le réseau à large bande le plus grand et le plus performant de Suisse. La part de connexions en fibre optique sur le réseau de UPC est actuellement de 97 %. Grâce à ce réseau en fibre optique très sophistiqué, il est possible de connecter différents sites dans toute la Suisse de manière redondante et en empruntant le chemin le plus court possible. Dans la situation actuelle et compte tenu de l'accélération de la numérisation, cette infrastructure de réseau unique est d'une importance décisive pour l'économie suisse.

La largeur de bande portée au maximum

Des vitesses de connexion pouvant atteindre 1 Gbit/s sont disponibles sur l'ensemble de la zone de couverture de UPC. Sur le réseau en fibre optique, les services UPC Business peuvent fournir des largeurs de bande de plusieurs Tbit/s. Afin de pouvoir aider ses clients dans un contexte de généralisation du télétravail et pour leur permettre de disposer d'une connectivité optimale, UPC Business porte de manière proactive et gratuite la largeur de bande au maximum possible jusqu'à fin mai 2020. « UPC Business a conscience de l'importance de sa mission et fait tout son possible pour aider au mieux ses clients dans ces circonstances difficiles. Nous sommes en dialogue constant avec nos clients afin de pouvoir couvrir l'ensemble de leurs besoins de la manière la plus rapide et la plus complète possible », explique Marco Quinter, Managing Director Business Services.

Protection contre les cyberattaques même pour le télétravail

UPC Business observe une forte augmentation des activités cybercriminelles depuis le début de la crise. Le télétravail engendre des lacunes dont les criminels profitent. Les entreprises ont donc besoin d'un service de sécurité Internet qui va protéger de manière fiable leurs ordinateurs des cyberattaques, qu'ils se trouvent sur le réseau d'entreprise, en télétravail ou en déplacement.

En plus de l'upgrade de bande passante, UPC Business propose à ses clients le service de sécurité Business Secure Web gratuitement jusqu'à fin juillet 2020. Business Secure Web est un service Cloud qui protège efficacement les collaborateurs des attaques, même s'ils font du télétravail. Le service est très simple à activer et s'actualise tout seul. Autre avantage : l'utilisation de Business Secure Web ne limite pas la vitesse de connexion Internet.

Une connexion Internet plus rapide et une protection efficace contre les cyberattaques : avec le réseau à large bande de UPC, les entreprises sont parfaitement préparées à la prochaine étape de la numérisation.

