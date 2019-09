Une connexion de 1 Gbit/s pour tous en Suisse : UPC réalise l'impossible

Après avoir réalisé d'intenses travaux de préparation et des investissements importants dans son réseau en fibre optique, UPC prévoit le lancement d'une vitesse de connexion de l'ordre du gigabit sur l'ensemble de son réseau dès le 25 septembre. Comme prévu, UPC lance une nouvelle offre permettant de bénéficier d'un débit de 1 Gbit/s avant la fin de l'année et sur l'intégralité de sa zone de couverture. Ainsi, même les zones périphériques pourront profiter d'une vitesse de connexion de 1 Gbit/s. Une offre d'une telle envergure est unique en Suisse. UPC contribue ainsi de manière fondamentale à la numérisation en Suisse. Les personnes intéressées peuvent d'ores et déjà se préinscrire sans engagement pour le nouvel abonnement proposant une vitesse de connexion de 1 Gbit/s.

Dans une semaine, UPC réalisera l'impossible et frappera un grand coup en lançant son offre de connexion de 1 Gbit/s sur l'ensemble de sa zone de couverture en Suisse. Grâce à l'infrastructure performante et à la technologie d'avenir de UPC, de nombreuses régions périphériques pourront bientôt profiter d'une vitesse de connexion extrêmement élevée. « Il s'agit d'une étape importante pour la numérisation de l'ensemble de la Suisse et d'une étape encore plus importante pour nos clients. À partir du 25 septembre, les campagnes et les zones de montagne pourront pour la première fois profiter de vitesses de l'ordre du gigabit . Il s'agit d'une nouveauté absolue sur le marché suisse des télécommunications », déclare Severina Pascu, CEO de UPC. D'autre part, grâce à son financement entièrement privé, l'entreprise apporte une contribution économique majeure, dont bénéficient tout particulièrement les régions périphériques. Les investissements sont entièrement financés par l'entreprise, sans subventions.

La phase de préinscription pour la vitesse de connexion de 1 Gbit/s commence aujourd'hui

Les clients intéressés par cette nouvelle offre peuvent dès à présent se préinscrire en ligne et sans engagement sur upc.ch/giga pour pouvoir en apprendre plus sur le nouveau produit le jour du lancement.

Le portefeuille parfait : des produits innovants et une connexion ultrarapide

UPC propose une gamme complète de produits et services innovants à un prix attrayant. « Nous utilisons l'intégralité de notre palette de produits de divertissement et de haut débit pour proposer à nos clients des moments inoubliables. Depuis une année, nous lançons une innovation après l'autre, comme la UPC TV, notre expérience de divertissement exceptionnelle très appréciée de nos clients, sans oublier le réseau mobile le plus puissant de Suisse. Notre offre de 1 Gbit/s pour tous les clients en Suisse constitue la pièce maîtresse qui complète à merveille notre portefeuille de produits. », déclare Stefan Fuchs, Marketing Officer de UPC. Le nouveau portefeuille et les prix seront communiqués le 25 septembre.

