Une cour d'appel fédérale a déclaré vendredi qu'une mère texane pouvait poursuivre une société de divertissement en ligne pour avoir envoyé des SMS non désirés à son fils de 13 ans après l'avoir laissé utiliser son téléphone portable.

Revenant sur la décision d'un tribunal inférieur, la 9e Cour d'appel fédérale de San Francisco a déclaré que Kristen Hall avait qualité pour intenter une action collective contre Smosh, qui se décrit comme la "plus grande marque de comédie à sketchs" d'Internet.

Mme Hall, de Willis, au Texas, a déclaré que Smosh avait envoyé à son fils au moins cinq messages textuels sollicitant des affaires, alors qu'elle avait inscrit son numéro de téléphone sur le registre national des numéros de téléphone exclus.

Certains messages avaient un ton enjoué, notamment : "oh happy day ! "OH HAPPY DAY ! La chemise "Essayez de ne pas rire" est de nouveau en stock. Achetez-en un. Crachez sur vos amis. Soyez joyeux. ACHETEZ ICI SI VOUS VOULEZ".

Mme Hall a déclaré qu'elle trouvait les messages de Smosh "irritants, exploitants et invasifs" et a poursuivi la société basée à Glendale, en Californie, pour atteinte à sa vie privée et violation de la loi fédérale sur la protection des consommateurs par téléphone.

En juillet dernier, un juge de première instance a rejeté l'affaire, estimant que Mme Hall n'était que "l'abonnée et la propriétaire du téléphone", tandis que son fils en était l'utilisateur effectif et le destinataire réel des messages.

Mais dans sa décision de vendredi (3-0), le juge Richard Bennett a déclaré que les propriétaires de téléphones portables n'avaient pas besoin d'être les principaux utilisateurs des appareils pour être lésés par des appels téléphoniques ou des messages textuels non sollicités.

"Recevoir ne serait-ce qu'un seul message textuel automatisé non sollicité d'un télévendeur est le préjudice précis identifié par le Congrès et suffisant pour établir un préjudice de fait", a écrit M. Bennett, un juge de la Cour fédérale de district qui siège habituellement à Baltimore.

La cour d'appel a renvoyé l'affaire devant le juge de première instance, afin qu'il examine si le fils de M. Hall avait consenti à recevoir des messages textuels.

Smosh et son avocat n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. L'avocat de M. Hall, Jacob Ginsburg, a qualifié la décision de "développement positif pour les consommateurs".

Le registre des numéros de téléphone exclus a été créé par la Commission fédérale du commerce en 2003. Il contenait 246,8 millions de numéros de téléphone actifs au 30 septembre 2022.

L'affaire est Hall v Smosh Dot Com Inc et al, 9th U.S. Circuit Court of Appeals, No. 22-16216.