Une cour d'appel américaine confirme l'interdiction de la thérapie de conversion dans l'État de Washington

La Cour d'appel du 9e circuit américain a déclaré que le corps législatif de Washington a agi de manière rationnelle et n'a pas violé le Premier amendement de la Constitution américaine en imposant l'interdiction pour protéger le "bien-être physique et psychologique" des enfants.

Promulguée en 2018, l'interdiction soumet les fournisseurs de soins de santé autorisés à des mesures disciplinaires, y compris des amendes possibles et des suspensions ou des révocations de licence, pour avoir essayé de changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de personnes de moins de 18 ans.

Plus de 20 États américains ont des lois contre la thérapie de conversion.

Washington, comme d'autres États, a conclu que les prestataires de soins de santé ne devraient pas pouvoir traiter un enfant par des moyens tels que lui dire qu'il est "l'abomination dont on avait entendu parler à l'école du dimanche", a écrit le juge de circuit Ronald Gould pour un panel de trois juges.

"Les États ne perdent pas le pouvoir de réglementer la sécurité des traitements médicaux effectués sous l'autorité d'une licence d'État simplement parce que ces traitements sont mis en œuvre par la parole plutôt que par le scalpel", a-t-il ajouté.

Le thérapeute, Brian Tingley, qui vit à Tacoma et pratique à Fircrest, dans l'État de Washington, a déclaré que l'interdiction équivalait à de la censure. L'État a répliqué que l'interdiction visait un comportement et protégeait les enfants d'une pratique nuisible.

Les avocats de Tingley n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Le bureau du procureur général de Washington, Bob Ferguson, qui a défendu l'interdiction, n'a pas immédiatement répondu à des demandes similaires.

Dans sa décision de 58 pages, qui a confirmé une décision d'un tribunal inférieur, M. Gould a fait remarquer que la cour d'appel avait confirmé en 2014 une interdiction similaire de la thérapie de conversion en Californie.

Il a également déclaré que cette décision n'était pas remise en cause par une décision de la Cour suprême des États-Unis de 2018 https://www.reuters.com/article/us-usa-court-abortion/u-s-top-court-blocks-california-law-on-anti-abortion-centers-idUSKBN1JM1SH selon laquelle la Californie ne pouvait pas exiger que les "centres de crise de grossesse" d'origine chrétienne qui s'opposent à l'avortement donnent aux femmes des informations sur la façon de mettre fin à leur grossesse.

L'American Psychological Association a qualifié la thérapie de conversion de préjudiciable aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres.

L'affaire est Tingley v Ferguson et al, 9ème Circuit U.S. Court of Appeals, No. 21-35815.