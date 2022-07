Une cour d'appel américaine confirme les règles de la FAA sur l'identification des drones

Les règles, qui ont été finalisées en avril 2021, donnent aux fabricants de drones 18 mois pour commencer à produire des drones avec ce qu'on appelle l'identification à distance et visent à gérer en toute sécurité l'utilisation croissante des drones dans l'espace aérien américain.

La Cour d'appel des États-Unis pour le district de Columbia a rejeté une contestation juridique d'un opérateur de drone et d'autres personnes qui affirmaient que la règle "équivaut à une surveillance gouvernementale constante et sans mandat".

Les règles d'identification des drones exigent qu'ils diffusent des messages d'identification à distance par radiofréquence, mais ont éliminé les exigences antérieures proposées selon lesquelles les drones devaient être connectés à Internet pour transmettre des données de localisation. La FAA compare l'identification à distance à une "plaque d'immatriculation numérique" et affirme qu'elle n'est détectable que lorsque le drone est en l'air.

La juge Cornelia Pillard, écrivant pour le panel unanime 3-0, a déclaré : "Les drones arrivent. Beaucoup d'entre eux. Ils sont amusants et utiles. Mais leur capacité à fouiller, espionner, s'écraser et faire tomber des choses pose des risques réels. L'utilisation libre et gratuite des drones menace le trafic aérien, les personnes et les choses au sol, et même la sécurité nationale."

Cette préoccupation a incité le Congrès en 2016 à demander à la FAA de rédiger des règles sur l'identification des drones, a noté Mme Pillard.

Elle a rejeté les arguments selon lesquels cela équivaut à une surveillance illégale. "Exiger d'un drone qu'il indique son emplacement et celui de son opérateur alors que le drone est en vol à l'air libre ne viole aucune attente raisonnable en matière de vie privée", a écrit Mme Pillard.

Séparément, les sénateurs Gary Peters, qui préside le Comité de la sécurité intérieure, et le républicain Ron Johnson, ont présenté vendredi une législation visant à renforcer l'autorité du gouvernement américain pour contrer les menaces des drones.

En 2018, le Congrès a étendu l'autorité du ministère de la Justice et du ministère de la Sécurité intérieure pour désactiver ou détruire les drones menaçants. Le projet de loi renouvellerait cette autorité qui doit expirer en octobre et étendrait les pouvoirs de destruction ou de désactivation des drones menaçants à l'Administration de la sécurité des transports (TSA) pour les aéroports.

Samantha Vinograd, fonctionnaire du DHS, a déclaré ce mois-ci que depuis 2021, la TSA "a signalé près de 2 000 observations de drones près des aéroports américains, y compris des incursions dans les grands aéroports presque tous les jours." La semaine dernière, une observation de drone près de l'aéroport national de Washington a brièvement provoqué un arrêt des vols.