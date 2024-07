Une cour d'appel fédérale a facilité la tâche du Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) dans sa lutte contre une forme de discrimination en matière de logement connue sous le nom de "redlining", en relançant la première affaire de ce type contre un prêteur hypothécaire non bancaire.

Revenant sur la décision d'un tribunal inférieur, la 7e cour d'appel fédérale a déclaré que le CFPB pouvait tenter de prouver que la société Townstone Financial, basée à Chicago, et son cofondateur Barry Sturner avaient violé la loi fédérale sur l'égalité des chances en matière de crédit en décourageant les Noirs de demander des prêts hypothécaires.

Le juge Kenneth Ripple a écrit, au nom d'un groupe de trois juges, qu'un règlement du CFPB visant à faire appliquer la loi s'appliquait non seulement aux demandeurs de prêts hypothécaires, mais aussi aux demandeurs potentiels découragés.

On parle de "redlining" lorsque les prêteurs refusent ou découragent les prêts hypothécaires en fonction de la race, de la couleur ou de l'origine nationale.

Le CFPB a poursuivi Townstone et Sturner en justice en juillet 2020, en invoquant des déclarations faites lors de l'émission de radio AM de Townstone et du podcast "The Townstone Financial Show", ce qui est considéré comme une publicité commerciale de longue durée.

Sturner a notamment déclaré que le South Side de Chicago était le "week-end des voyous" entre le vendredi et le lundi, et un autre animateur parlant d'une banlieue majoritairement noire a dit "vous conduisez très vite à travers Markham ... et vous ne regardez personne ou ne verrouillez les yeux de personne".

Selon le CFPB, les pratiques de Townstone lui ont permis de recevoir moins de demandes de prêts hypothécaires de la part de candidats noirs et pour des logements situés dans des quartiers majoritairement noirs que ses homologues de la région de Chicago.

Les défendeurs ont déclaré que l'action en justice du CFPB était un moyen de censurer leur discours.

Mais M. Ripple, nommé par le président républicain Ronald Reagan, a déclaré qu'"il était clair" que le Congrès voulait que la loi sur l'égalité des chances en matière de crédit soit interprétée de manière large, dans le but de mettre fin à la discrimination dans les demandes de prêt.

Le terme "demandeur" ne peut être interprété de manière rigide" pour exclure les demandeurs découragés, a écrit M. Ripple. Le Congrès a bien compris que "tout aspect d'une transaction de crédit" devait inclure les mesures prises par un créancier avant qu'un demandeur ne soumette sa demande de crédit.

Oliver Dunford, avocat de la Pacific Legal Foundation, organisation conservatrice à but non lucratif, qui représentait les défendeurs, a déclaré : "Nous sommes déçus par cette décision", qui "ignore complètement les arguments du premier amendement de Townstone". Nous étudions nos options pour un nouvel examen".

Un porte-parole du CFPB n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Le 7e circuit a renvoyé l'affaire au juge du district de Chicago, Franklin Valderrama, qui l'a classée sans suite en février 2023.

L'affaire est la suivante : CFPB v Townstone Financial Inc et al, 7th U.S. Circuit Court of Appeals, No. 23-1654.