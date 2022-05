Une cour d'appel américaine rejette la majeure partie de la loi sur les médias sociaux en Floride

Toutefois, un panel de trois juges de la Cour d'appel du 11e circuit des États-Unis a rétabli une partie de la loi exigeant que des sociétés comme Facebook de Meta Platforms, Google d'Alphabet Inc et Twitter Inc divulguent les normes qu'elles utilisent pour modérer le contenu sur leurs plateformes.

La décision unanime a été rédigée par le juge de circuit Kevin Newsom, qui a été nommé par l'ancien président républicain Donald Trump.

Le 11e circuit a jugé que les parties de la loi concernant le discours politique violaient le droit du premier amendement des sociétés de médias sociaux de décider de ce qu'elles publient. Toutefois, elle a déclaré que le fait de les obliger à divulguer leurs normes ne le faisait probablement pas, ordonnant au tribunal inférieur de réexaminer cette question.

Le bureau du gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui a signé la loi en mai 2021, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

NetChoice, un groupe industriel comprenant Facebook, Google et Twitter qui avait intenté une action en justice pour contester la loi, a noté les obligations de la Constitution américaine lorsqu'on lui a demandé de commenter.

"Le premier amendement protège les plateformes et leur droit de modérer le contenu comme elles l'entendent - et le gouvernement ne peut pas les forcer à héberger du contenu dont elles ne veulent pas", a déclaré Carl Szabo, vice-président de NetChoice, dans un communiqué.

M. DeSantis, un républicain, a précédemment déclaré que la loi était nécessaire pour empêcher la "censure" par "Big Tech", soulignant la destitution de Trump par Twitter et Facebook en janvier 2021. Les entreprises ont cité les éloges de Trump à l'égard de ses partisans qui ont pris d'assaut le Capitole des États-Unis après avoir perdu l'élection présidentielle de 2020 comme une raison pour les interdictions.

La loi de Floride prévoit d'infliger des amendes aux entreprises de médias sociaux qui interdisent des candidats politiques. En juin dernier, un juge fédéral a bloqué l'entrée en vigueur de la loi.

Au début du mois, une autre cour d'appel fédérale a confirmé une loi du Texas interdisant aux sociétés de médias sociaux de bannir des utilisateurs pour leurs opinions politiques. NetChoice demande à la Cour suprême des États-Unis de bloquer cette loi.