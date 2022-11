Une cour d'appel belge rejette le mandat d'arrêt français contre un imam

Le ministère français de l'Intérieur a cherché fin juillet à expulser le prédicateur, Hassan Iquioussen, pour "incitation à la haine, à la discrimination et à la violence", notamment contre les femmes et la communauté juive. Iquioussen est ensuite parti pour la Belgique.

"Les faits sur lesquels se fonde ce mandat d'arrêt ne constituent pas une infraction au droit belge", a déclaré un porte-parole de la cour d'appel de Mons. "Il n'est pas valable, nous ne l'exécuterons donc pas".

Le tribunal de Mons a confirmé le jugement d'un tribunal inférieur qui avait rejeté le mandat, émis par les autorités françaises pour tenter d'obtenir l'extradition de l'imam de Belgique avant son expulsion prévue vers le Maroc.

L'avocat d'Iquioussen et les groupes de défense des droits ont reconnu qu'il a tenu des propos "rétrogrades" mais affirment qu'il n'a jamais été poursuivi pour de tels motifs et qu'il a publiquement défendu une pratique de l'islam alignée sur les lois laïques de la France.

Certains groupes de défense des droits affirment que cette affaire s'inscrit dans le cadre d'une répression plus large de la minorité musulmane de France, alors que le gouvernement du président Emmanuel Macron s'attaque à ce qu'il considère comme des signes plus larges de radicalisation - souvent non violente - au sein des communautés musulmanes.

Iquioussen, 58 ans, est né en France et sa famille immédiate y vit, bien qu'il n'ait pas la nationalité française.

Il a contesté avec succès son ordre d'expulsion initial, un tribunal administratif de Paris ayant jugé que son expulsion vers le Maroc constituerait "une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale".

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a contesté cette décision et, plus tard en août, le Conseil d'État, qui fait office de cour suprême pour la justice administrative en France, a jugé que l'ordre d'expulsion était justifié. Iquioussen est parti en Belgique à la suite de cette décision.

Le ministère français de l'Intérieur s'est refusé à tout commentaire après la décision de la cour d'appel belge.

Reuters s'est entretenu avec quatre avocats spécialisés dans l'immigration et quatre juges administratifs qui ont tous exprimé leur inquiétude quant au fait que la décision de la cour suprême pourrait créer un précédent juridique réduisant les droits des immigrants.

L'un de ces juges, Maguy Fullana, qui est également représentante d'un syndicat de magistrats administratifs, a déclaré que, bien que l'arrêt du Conseil d'État ne change pas la jurisprudence en soi, il pourrait influencer la manière dont les juges mettent en balance le trouble à l'ordre public et le droit à une vie privée.

"S'il y a d'autres cas d'expulsion d'imams, il sera difficile d'ignorer l'arrêt du Conseil d'Etat", a-t-elle déclaré. "Mais cela dépendra du contenu de chaque cas".