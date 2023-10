Une cour d'appel de l'État de New York a temporairement suspendu la dissolution de certaines des propriétés les plus précieuses de Donald Trump, alors qu'elle examine l'appel de l'ancien président des États-Unis dans une affaire de fraude civile.

La décision de la division d'appel de l'État de New York suspend l'application d'une ordonnance rendue en septembre par le juge Arthur Engoron, qui a estimé que M. Trump et son entreprise familiale avaient commis une fraude et les a dépossédés des sociétés qui contrôlent les joyaux de son empire immobilier, notamment la Trump Tower et le 40 Wall Street à Manhattan.

La décision de la Cour n'est pas une indication de la manière dont elle statuera sur l'appel, qui pourrait prendre plus d'un an.

Dans la même décision, la cour d'appel a rejeté la demande de M. Trump de suspendre un procès qui a débuté la semaine dernière et qui vise à déterminer le montant des pénalités que M. Trump, dix de ses sociétés et ses deux fils adultes doivent payer pour avoir prétendument gonflé sa valeur nette afin d'obtenir des conditions de prêt plus favorables.

M. Trump, candidat à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024, a nié tout acte répréhensible et a déclaré que cette affaire relevait d'une chasse aux sorcières politique.

Son avocat, Christopher Kise, a déclaré dans un communiqué vendredi qu'il était satisfait que "la tentative du tribunal d'atteindre des questions, des entités et des actifs dépassant le cadre de cette affaire ait été suspendue".

Le procureur général de l'État de New York, Letitia James, affirme que M. Trump a gonflé la valeur de ses actifs de plusieurs milliards de dollars afin de réaliser des centaines de millions de dollars d'économies mal acquises sur les intérêts d'emprunts.

Mme James réclame au moins 250 millions de dollars d'amende, une interdiction permanente pour M. Trump et ses fils Donald Jr et Eric de diriger des entreprises à New York, ainsi qu'une interdiction d'exercer une activité immobilière commerciale pendant cinq ans à l'encontre de M. Trump et de la Trump Organization.

Le procès devrait se poursuivre jusqu'à la mi-décembre. M. Trump, qui a assisté aux trois premiers jours du procès à Manhattan en début de semaine, a déclaré qu'il témoignerait.

Bien qu'il s'agisse d'une affaire civile, M. Trump est confronté à d'autres problèmes juridiques majeurs qui ont constitué un gouffre financier et ont fait de lui le premier président ou ancien président des États-Unis à faire l'objet d'une inculpation pénale.

Il a été inculpé à Washington pour ses efforts visant à annuler sa défaite à l'élection présidentielle de 2020, en Géorgie pour avoir tenté d'inverser les résultats des élections dans cette région, en Floride pour avoir traité des documents classifiés après avoir quitté ses fonctions et à New York pour avoir versé des pots-de-vin à une star du porno.

M. Trump a nié avoir commis des actes répréhensibles dans tous les cas et a plaidé non coupable.