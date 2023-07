Une cour d'appel de New York a ordonné jeudi un nouveau découpage de la carte du Congrès de l'État, donnant ainsi une victoire aux démocrates qui espèrent reprendre le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis, très divisée, lors des élections de 2024.

La décision 3-2 de la division d'appel d'Albany, capitale de l'État, a annulé une décision d'un tribunal inférieur et a ordonné à la Commission indépendante de redécoupage bipartite de l'État de relancer le processus d'élaboration de la carte.

Les lignes tracées l'année dernière par un expert politiquement neutre ont permis aux républicains de remporter quatre sièges à la Chambre des représentants dans cet État à tendance démocrate.

Les républicains prévoient de faire appel auprès de la plus haute juridiction de l'État, la cour d'appel, qui, en avril 2022, a rejeté une carte dessinée par les démocrates, que les républicains ont qualifiée de "gerrymandering". Elle a également déclaré que l'expert spécial devait s'occuper de l'affaire.

À la suite de cette décision, le juge en chef de la cour, qui avait voté avec la majorité de 4-3, a été remplacé par une personne nommée par le gouverneur démocrate Kathy Hochul, sur laquelle les progressistes avaient fait pression pour qu'elle annule la récente tendance conservatrice de la cour.

"La cour d'appel doit annuler cette décision, faute de quoi les démocrates modifieront la carte pour cibler leurs adversaires et protéger leurs alliés politiques, au détriment du peuple", ont déclaré conjointement la représentante républicaine Elise Stefanik et le président du parti républicain de New York Ed Cox.

Les nouveaux sièges démocrates pourraient contribuer à compenser les pertes subies par la Caroline du Nord, dont la plus haute juridiction a déclaré en avril que le corps législatif de cet État, contrôlé par les républicains, pouvait élaborer de nouvelles cartes avantageuses sur le plan politique.

L'action en justice a été intentée par un groupe d'électeurs new-yorkais à la suite de la décision de la cour d'appel, en vue d'obtenir une nouvelle carte qui resterait en vigueur jusqu'au recensement de 2030.

La juge Elizabeth Garry a écrit pour la majorité de jeudi que la commission de redécoupage avait le "devoir indiscutable" de présenter une nouvelle carte, après que les législateurs ont rejeté son plan initial et qu'elle s'est trouvée dans une impasse en essayant de le remplacer.

"Les pétitionnaires ont démontré un droit légal clair à la réparation demandée", a-t-elle écrit. "En accédant à cette requête, nous renvoyons l'affaire à sa conception constitutionnelle.

Parmi les démocrates qui ont perdu des sièges lors des élections de 2022, on trouve Sean Patrick Maloney, qui a dirigé l'organe de campagne des démocrates de la Chambre des représentants.

Parmi les républicains qui ont gagné des sièges, citons George Santos, qui cherche à se faire réélire bien qu'il ait été inculpé de fraude et d'autres chefs d'accusation.