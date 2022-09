Une course compétitive au Sénat en Caroline du Nord inquiète les Républicains

Alors que la candidate démocrate Cheri Beasley a passé l'été à diffuser des publicités télévisées et à faire campagne dans tout l'État, Budd a gardé un profil plus bas, restant hors des ondes pendant des mois et consacrant une grande partie de son temps à des événements privés de collecte de fonds.

L'ancien gouverneur Pat McCrory, qui a perdu contre Budd lors d'une primaire républicaine âprement disputée, a déclaré à Reuters que Budd mène une campagne "peu encline au risque", tandis que l'animateur radio conservateur Brett Winterble a déploré le manque de "feu et de fureur" dans la course.

La course en Caroline du Nord est l'une des nombreuses courses qui pourraient déterminer quel parti contrôlera le Sénat après les élections de mi-mandat du 8 novembre. Les républicains n'ont besoin de gagner qu'un seul siège pour regagner la majorité, ce qui leur permettrait de bloquer la plupart du programme législatif du président démocrate Joe Biden et de rejeter ses candidats à des postes dans son administration et dans la justice fédérale.

Les sondages d'opinion montrent une course effectivement égale entre Budd, un membre du Congrès et propriétaire d'un magasin d'armes soutenu par l'ancien président Donald Trump, et Beasley, une ancienne juge en chef de la Cour suprême de l'État qui deviendrait la seule femme noire au Sénat si elle était élue.

Sept stratèges républicains ont déclaré dans des interviews qu'ils craignaient que M. Budd ne fasse pas assez pour courtiser les électeurs indépendants, qui sont désormais plus nombreux que les républicains et les démocrates enregistrés dans cet État politiquement compétitif.

Les stratèges ont dit qu'ils craignent que la course ne vole des ressources aux candidats républicains dans d'autres États, dont la Géorgie et l'Arizona, qui sont essentiels pour que le parti obtienne le contrôle du Sénat.

"Il ne fait aucun doute que des groupes extérieurs devront venir une fois de plus à la rescousse des Républicains dans les dernières semaines", a déclaré un stratège impliqué dans la course, parlant sous couvert d'anonymat.

Le Republican Leadership Fund, un comité national qui soutient les républicains du Sénat, a commencé à diffuser des publicités offensives d'une valeur de 27 millions de dollars en Caroline du Nord afin de renforcer les chances de Budd. D'autres groupes conservateurs contactent directement les électeurs.

L'INFLATION ET BIDEN

La campagne de Budd a déclaré que ses fonctions à la Chambre des représentants des États-Unis l'ont retenu à Washington pendant une grande partie de l'été, mais il prévoit de diffuser des publicités télévisées et de mener une campagne plus intensive dans l'État dans les semaines à venir, en se concentrant sur des questions de pain et de beurre comme l'inflation. Les républicains ont cherché à faire porter à Biden la responsabilité de la hausse des prix.

"L'inflation est le problème numéro un en ce moment en Caroline du Nord, et Cheri Beasley a soutenu toutes les politiques de Joe Biden qui ont engendré cette inflation", a déclaré Jonathan Felts, un conseiller principal de la campagne de Budd. "Je me sens plutôt bien quant à nos chances".

Les analystes non partisans ont déclaré que Budd reste favori pour remporter la course à la succession du sénateur républicain Richard Burr qui prend sa retraite, étant donné la faible cote de popularité de Biden et les préoccupations des électeurs concernant l'économie.

Les candidats démocrates ont échoué dans les trois dernières courses au Sénat en Caroline du Nord, bien qu'ils aient levé plus de fonds que leurs rivaux républicains. Malgré cela, certains stratèges républicains ont déclaré que la course actuelle est plus compétitive qu'ils ne l'avaient prévu, et ont appelé Budd à mener une campagne plus agressive.

Un haut responsable républicain en Caroline du Nord a déclaré que la réticence de Budd à parler aux médias ou aux électeurs ne l'aidera pas à attirer les électrices non affiliées préoccupées par sa stricte opposition à l'avortement.

"C'est une question qu'il doit aborder, sinon cela pourrait vraiment faire mal", a déclaré le responsable, sous couvert d'anonymat.

Le droit à l'avortement est devenu un thème central des midterms après que la Cour suprême des États-Unis ait annulé en juin la décision Roe v. Wade de 1973 qui légalisait l'avortement dans tout le pays.

Beasley, qui a levé plus de deux fois plus d'argent que Budd, a souligné son soutien au droit à l'avortement et à d'autres politiques populaires auprès des démocrates. Mais Beasley a également cherché à se présenter comme une personne indépendante, n'ayant pas peur de rompre avec son parti sur certaines questions.

Beasley a remporté les élections judiciaires au niveau de l'État en 2008 et 2014. Elle a perdu sa tentative de réélection à la Cour suprême de l'État en 2020 par 401 voix sur 5,3 millions de suffrages exprimés - une meilleure performance que Biden, qui a perdu l'État par 11 000 voix.

Sa campagne a critiqué Budd pour avoir voté contre la législation bipartisane sur les infrastructures et les semi-conducteurs.

"Cheri a le vent en poupe dans cette course grâce à sa candidature unique, son message gagnant et sa campagne robuste", a déclaré Dory MacMillan, porte-parole de la campagne.

Budd a fait campagne en tant que conservateur convaincu, posant avec une arme de poing à la ceinture à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et jurant de bloquer le "programme woke et socialiste" de Biden. Budd n'a pas encore dit s'il accepterait de participer à un débat avec Beasley.

Il a fait campagne avec Trump pendant la course aux primaires républicaines et, comme de nombreux législateurs républicains, a voté contre la certification par le Congrès de la défaite de Trump aux élections de 2020 face à Biden. Il n'est pas clair si Trump reviendra en Caroline du Nord avant l'élection générale.

McCrory, l'ancien rival républicain de Budd, a déclaré que le soutien de Trump pourrait rebuter les électeurs non affiliés.

"La Caroline du Nord est toujours serrée, mais cette année, elle le sera encore plus", a déclaré M. McCrory.