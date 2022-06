Une croissance se profile pour les nuitées estivales

Zurich (awp) - Les prestataires de services touristiques s'attendent à une hausse des nuitées et de la fréquentation lors de la saison estivale. Le tourisme en ville commence également à reprendre des couleurs mais la pénurie de main d'oeuvre qualifiée préoccupe, a indiqué Suisse Tourisme jeudi.

Les participants à l'enquête prévoient une croissance de 14% des nuitées et de 23% de la fréquentation sur un an au cours de la saison estivale, après des activités dynamiques lors des congés de printemps. Pendant les jours fériés de Pâques, de l'Ascension et de la Pentecôte, les nuitées (+25%), comme la fréquentation (+35%) ont fortement progressé, selon les données récoltées par Suisse Tourisme via un sondage.

La clientèle suisse restera déterminante pour le tourisme helvétique cet été, quand bien même les touristes étrangers reviennent progressivement. Outre les touristes européens, les voyageurs en provenance d'Amérique du Nord, du Brésil, des pays du Golfe et, en partie, d'Inde et d'Asie du Sud-Est seront de nouveau plus nombreux que l'été dernier. L'absence de touristes en provenance de Chine, toujours en raison de la pandémie, inquiète néanmoins de nombreux prestataires.

Certains prestataires craignent toutefois que la clientèle suisse répondent à l'appel de l'étranger, après deux années marquées par des restrictions de voyage. Pour cette raison, les prestataires interrogés n'envisagent pas de nouveaux records.

La suite de l'année se révèle également prometteuse. Les prestataires interrogés prévoient déjà une croissance à deux chiffres pour la saison d'automne (+16% pour les nuitées et +18% pour la fréquentation). Les perspectives sont particulièrement encourageantes pour les hébergements situés en ville et en plaine, où de nombreux prestataires s'attendent à une forte reprise et estiment que l'augmentation des nuitées pourrait atteindre 40%.

