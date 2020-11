Une délégation US menée par Kushner en route pour l'Arabie et le Qatar

WASHINGTON, 30 novembre (Reuters) - Jared Kushner, haut conseiller de la Maison blanche, et son équipe vont se rendre cette semaine en Arabie saoudite et au Qatar pour des discussions diplomatiques, alors que les tensions dans la région ont été exacerbées par l'assassinat la semaine dernière d'un spécialiste iranien du nucléaire.

Un haut représentant de l'administration américaine, s'exprimant à Reuters sous couvert d'anonymat, a déclaré que Jared Kushner devrait rencontrer dans les prochains jours le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, puis l'émir du Qatar, Cheikh Tamin ben Hamad Al Thani.

Sous la houlette de Jared Kushner et son équipe, Washington a contribué à la conclusion depuis août d'accords de normalisation des liens diplomatiques entre Israël et Bahreïn, les Emirats arabes unis et le Soudan.

D'après le représentant, les conseillers de Donald Trump aimeraient avancer sur d'autres accords similaires avant que le président sortant des Etats-Unis cède le pouvoir à Joe Biden le 20 janvier. (Steve Holland; version française Jean Terzian)