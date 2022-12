Une délégation américaine de haut niveau attendue en Chine

WASHINGTON, 10 décembre (Reuters) - Une délégation américaine de haut de niveau est attendue en Chine pour faire suite aux récents échanges entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping et préparer la visite du secrétaire d'Etat Antony Blinken début 2023, a annoncé samedi le département d'Etat.

Le secrétaire d'Etat adjoint pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, Daniel Kritenbrink, et la directrice pour la Chine et Taïwan au Conseil de sécurité nationale, Laura Rosenberger, se rendront en Chine, Corée du Sud et au Japon du 11 au 14 décembre, précise-t-il dans un communiqué.

Joe Biden et Xi Jinping se sont entretenus des dossiers du moment, notamment Taïwan et la Corée du Nord, à la mi-novembre, en marge du sommet du G20 à Bali, en Indonésie.

La délégation américaine s'attachera à "poursuivre une gestion responsable de la compétition entre nos deux pays et à explorer des domaines potentiels de coopération", a précisé le département d'Etat. (Reportage Matt Spetalnick, version française Sophie Louet)