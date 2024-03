Marouane Issa

(Actualisé avec déclaration sur la mort de Marouane Issa)

WASHINGTON, 18 mars (Reuters) - Le président américain Joe Biden a averti lundi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qu'une opération militaire dans la ville de Rafah ne ferait qu'accentuer l'anarchie dans la bande de Gaza et les deux dirigeants sont convenus que leurs équipes se rencontreraient à Washington pour en discuter, a déclaré la Maison blanche.

Cette rencontre pourrait avoir lieu cette semaine ou la suivante et Israël ne lancera aucune opération militaire à Rafah, où sont réfugiés des centaines de milliers de Palestiniens, avant ces discussions, a dit Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, après un entretien téléphonique entre les deux dirigeants.

"L'anarchie règne dans des secteurs que l'armée israélienne a nettoyé mais pas stabilisé" dans la bande de Gaza et la crise humanitaire s'aggravera si Israël déclenche son offensive annoncée sur Rafah, a déclaré Jake Sullivan, pour résumer le message adressé par Joe Biden à Benjamin Netanyahu lors de leur entretien téléphonique, le premier depuis le 15 février.

Les relations entre les deux dirigeants se sont tendues en raison des conséquences pour la population de Gaza de l'offensive militaire lancée par Israël en représailles à l'attaque du Hamas contre son territoire le 7 octobre.

Jake Sullivan a qualifié leur discussion de "professionnelle" et a précisé qu'elle n'avait pas pris fin de manière abrupte.

Joe Biden n'a pas menacé de limiter le soutien américain à Israël et a réaffirmé l'appui des Etats-Unis à la volonté israélienne d'éradiquer les activistes du Hamas responsables de l'attaque du 7 octobre, a-t-il souligné.

Jake Sullivan a ainsi confirmé la mort de

, considéré comme le numéro trois dans la hiérarchie du Hamas, lors d'une opération israélienne ce mois-ci dans la bande de Gaza. Le mouvement islamiste palestinien ne s'est pas exprimé sur le sujet.

Selon son conseiller à la sécurité nationale, le président américain a déclaré au Premier ministre israélien qu'il devait mettre en oeuvre une stratégie cohérente à Gaza "plutôt que d'envoyer Israël fracasser Rafah".

Benjamin Netanyahu a dit avoir discuté avec Joe Biden de l'engagement d'Israël à atteindre tous ses buts de guerre: éliminer le Hamas, libérer tous les otages enlevés lors de l'attaque du 7 octobre et faire en sorte que la bande de Gaza ne constitue plus à l'avenir une menace pour l'Etat hébreu. (Trevor Hunnicutt, Doina Chiacu et Steve Holland, rédigé par David Ljunggren, version française Corentin Chappron et Bertrand Boucey)