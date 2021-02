Une délégation norvégienne au Venezuela pour évaluer la situation

CARACAS, 3 février (Reuters) - La Norvège a envoyé une délégation au Venezuela afin d'évaluer la situation politique et humanitaire dans le pays d'Amérique latine, a déclaré mardi un porte-parole du ministère norvégien des Affaires étrangères.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du ministère vénézuélien de l'Information.

La Norvège a supervisé en 2019 des discussions entre le gouvernement du président Nicolas Maduro et l'opposition menée par Juan Guaido, qui a été reconnu par plus de 50 pays comme le chef d'Etat légitime, dans le but de trouver une issue à l'impasse politique.

Ces discussions ont pris fin sans qu'un accord ne soit conclu, alors que l'opposition demandait une nouvelle élection présidentielle après la réélection contestée de Nicolas Maduro en 2018 à l'issu d'un scrutin considéré par beaucoup comme frauduleux. (Brian Ellsworth; version française Jean Terzian)