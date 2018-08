Une délégation turque à Washington pour tenter d'apaiser les tensions-presse

ANKARA, 7 août (Reuters) - Une délégation de représentants turcs se rendra jeudi à Washington afin d'évoquer les tensions actuelles entre les Etats-Unis et la Turquie, a rapporté mardi la chaîne CNN Turk, citant des sources diplomatiques.

Les relations entre Ankara et Washington se sont détériorées en raison de leurs divergences sur le conflit en Syrie et de l'emprisonnement du pasteur américain Andrew Brunson.

Washington a instauré des sanctions financières contre les ministres turcs de la Justice et de l'Intérieur en raison de leur implication dans l'arrestation et l'emprisonnement d'Andrew Brunson, accusé de terrorisme par Ankara et actuellement placé en résidence surveillée. Le pasteur encourt une peine de 35 ans de prison.

Ces tensions diplomatiques ont provoqué la chute de la livre turque, qui a touché lundi matin un nouveau plus bas record face au dollar.

En fin de semaine dernière, en marge du sommet de l'Association des nations du Sud-Est asiatique (Asean), le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo et son homologue turc Mevlut Cavusoglu sont convenus de poursuivre les efforts d'apaisement entre les deux pays.

"Ils ont eu une conversation constructive", a ajouté le département d'Etat américain.

Selon CNN Turk, qui cite des sources diplomatiques, les deux gouvernements ont trouvé des points d'accord sur certaines questions. (Tuvan Gumruckcu, Jean Terzian pour le service français)