Une demande irréelle ? Des ventes irrégulières valant des milliards de dollars enflamment le marché sauvage des NFT

Le même NFT "Meebit" - un personnage virtuel vêtu d'un short violet et de baskets vertes - a été revendu par l'acheteur au vendeur initial pour environ 49,6 millions de dollars.

Une partie de la collection Meebits

Vous ne comprenez pas ? Bienvenue dans le monde étrange et sauvage des NFT, une nouvelle race de crypto-actifs qui représentent des éléments numériques, des images et des vidéos aux vêtements pour avatars. Ils ont explosé en popularité au cours de l'année dernière dans le cadre d'une économie naissante et largement non réglementée pour le métavers tant vanté.

Le Wash Trading de NFT

Le Meebit, qui peut être utilisé comme photo de profil, a été échangé entre deux portefeuilles de cryptomonnaies - qui sont anonymes. Bien que la technologie blockchain sous-jacente crée un enregistrement public lorsqu'un NFT est vendu, elle n'enregistre pas les noms des personnes impliquées. Une personne peut posséder plusieurs portefeuilles, agissant à la fois comme acheteur et vendeur dans un échange.

Le personnage numérique figurait parmi des dizaines de NFT sur la place de marché LooksRare qui ont été vendus entre un petit nombre de portefeuilles en succession rapide pour des prix inhabituellement élevés le mois dernier, selon un examen par Reuters des enregistrements de la blockchain disponibles au public.

Depuis le 11 janvier, par exemple, un autre NFT Meebit - celui-ci avec une tenue de sport et une queue de cheval - a été passé entre trois portefeuilles dans plus de 100 ventes, la plupart dans la gamme de 3 à 15 millions de dollars. Dans la semaine du 12 au 19 janvier, un sac "Loot" NFT, représentant de l'équipement virtuel pour les jeux d'aventure en ligne, a été échangé à travers 75 ventes entre deux autres portefeuilles, pour 30 000 à 800 000 dollars à chaque fois.

Cette activité a permis à LooksRare de générer un volume d'échanges d'au moins 10,8 milliards de dollars depuis son lancement début janvier, selon les données fournies par le traqueur de marché DappRadar.

Les 27 ventes les plus chères enregistrées dans l'ensemble du secteur des NFT en janvier, pour un total de 1,3 milliard de dollars, provenaient de seulement deux portefeuilles effectuant des transactions sur LooksRare, selon les données de DappRadar au 31 janvier, tandis que les 100 ventes les plus importantes, d'une valeur de 2,3 milliards de dollars, provenaient de 16 portefeuilles négociant sur la plate-forme.

"Il y a beaucoup d'activité entre deux portefeuilles - disons que le portefeuille un vend au portefeuille deux, puis le portefeuille deux le revend", a déclaré Modesta Masoit, directeur des finances et de la recherche de DappRadar. "Il est tout à fait probable qu'il ne s'agisse pas d'une demande réelle, que ces transactions ne soient pas organiques".

DappRadar et CryptoSlam, un autre fournisseur de données qui a signalé des volumes artificiellement gonflés sur LooksRare, ont déclaré que ces transactions pourraient être liées à la structure de récompense de la plateforme - bien que Masoit ait ajouté qu'il y avait aussi une activité "réelle" sur le site.

LooksRare se décrit comme "la première place de marché NFT de la communauté avec des récompenses pour la participation", faisant référence à son système de récompense qui comprend l'attribution de jetons aux traders du jour en fonction de la proportion des volumes de ventes globaux dont ils sont responsables.

Selon un porte-parole de LooksRare, ces jetons, appelés LOOKS, peuvent ensuite être utilisés dans le cadre d'un processus appelé "staking" pour réclamer une part des revenus de la plateforme provenant des 2 % de frais prélevés sur toutes les transactions.

Interrogé sur les transactions examinées par Reuters et sur la question de savoir si ces transactions ont artificiellement gonflé les volumes d'échanges, le porte-parole a déclaré que de telles pratiques étaient très risquées, car les traders devaient payer des frais de transaction qu'ils n'étaient pas assurés de récupérer.

Les traders ne savent pas avant la clôture de la journée s'ils ont effectué suffisamment de transactions pour gagner des jetons LOOKS, ou combien, car ils ne savent pas ce que les autres ont échangé.

Le porte-parole a ajouté que LooksRare avait une structure conçue pour réduire la rentabilité de l'"agriculture de rendement" de LOOKS à long terme.

"Le système de récompenses par jalonnement de LOOKS est la structure de récompense principale du jeton, selon laquelle 100% des frais de négociation sont gagnés par les jalonneurs de LOOKS. Cela favorise une communauté d'utilisateurs et de stakers de jetons qui partagent l'objectif commun de rendre la plateforme la meilleure possible", a déclaré le porte-parole.

(Graphique : LooksRare volume,

Néanmoins, l'activité commerciale offre une fenêtre sur la nature nébuleuse et spéculative de l'industrie NFT, qui a attiré un volume de ventes de 25 milliards de dollars en 2021.

Le buzz autour de ce nouveau marché a été porté par des objets d'art de collection comme CryptoPunks et Bored Apes, des portraits générés par des algorithmes qui peuvent se vendre pour des millions de dollars. Ils ont gagné la faveur des célébrités, la mondaine Paris Hilton et l'animateur Jimmy Fallon ayant récemment montré leurs Bored Apes.

Plusieurs grandes entreprises, de Coca-Cola à Gucci, testent la température avec leurs propres NFT. Dans le monde de l'art, un peu plus d'un dollar pour 20 dollars de revenus dans les principales maisons de vente aux enchères l'année dernière provenait des NFT.

John Egan, PDG de L'Atelier, la branche de recherche technologique de BNP Paribas, a qualifié les transactions sur LooksRare examinées par Reuters de "wash trades" qui seraient interdites sur les marchés traditionnels comme les actions ou la dette, car elles donnent une fausse impression de la demande pour un actif.

Pourtant, ces transactions ne sont pas illégales dans cette industrie naissante car il n'existe pas de règles équivalentes régissant les NFT, ont déclaré à Reuters deux experts juridiques en crypto.

Egan a ajouté que LooksRare n'était "pas en soi coupable" de ces transactions. "Il s'agit d'une incitation marketing", a-t-il dit. "LooksRare paie effectivement les grands investisseurs pour qu'ils utilisent leur site, attirant ainsi beaucoup d'attention et de nouveaux utilisateurs dans le processus."

Pour les partisans de la plateforme, il s'agit peut-être d'une stratégie judicieuse pour prospérer dans une ruée vers l'or virtuel, alors que des géants de la technologie comme Meta et Microsoft dépensent des milliards de dollars pour faire avancer leurs propres visions du métavers et ouvrir la voie à de futurs profits.

Grâce à une activité intense en janvier, LooksRare a dépassé OpenSea, leader du marché depuis quatre ans, pour devenir la plus grande place de marché NFT en termes de volume mensuel, bien qu'elle compte moins de 3 500 traders par jour, contre 57 000 à 90 000 pour OpenSea, selon les données de DappRadar.

OpenSea n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters pour cet article.

Un utilisateur de Twitter appelé "dingaling", qui LooksRare a dit à Reuters qu'il était un investisseur et un conseiller de la plate-forme, a écrit un fil de discussion le 12 janvier, disant que le wash trading sur la plate-forme semblait mauvais mais pouvait faire partie des "étapes nécessaires" pour gagner des parts de marché et fournir un marché plus transparent et décentralisé à la communauté NFT.

"Les gens ont été vraiment en colère contre le wash trading, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi. C'est un marché libre", a ajouté Dingaling. "Une fois que le volume réel prend le dessus, c'est bye bye pour les wash traders".

(Graphic : LooksRare trader numbers,

La méfiance de la "Meatspace"

Meatspace est un terme utilisé par les passionnés d'Internet pour désigner le monde physique.

D'un point de vue réglementaire, les autorités du monde entier s'inquiètent du fait que l'essor des crypto-actifs, de manière plus générale, pourrait miner les systèmes financiers, favoriser la criminalité et nuire aux investisseurs.

Jusqu'à présent, les efforts se sont surtout concentrés sur les cryptomonnaies plutôt que sur les NFT, qui soulèvent de nouvelles questions telles que la manière de les classer, puisqu'elles sont uniques - non fongibles - et très diverses par nature.

"D'une manière générale, la majorité des juridictions reconnaissent que les NFT ne doivent pas être réglementés comme des produits financiers si chaque NFT représente un objet véritablement unique - par exemple, un objet de collection unique, une œuvre d'art ou un contenu médiatique", a déclaré Hagen Rooke, associé du cabinet d'avocats international Reed Smith.

Les autorités traditionnelles devront peut-être aussi combler un fossé culturel.

Les fondateurs de LooksRare ne sont identifiés que par les pseudonymes Guts et Zodd. Le porte-parole les a décrits comme des "nerds de la NFT" et a déclaré que l'équipe de la plateforme était répartie sur différents fuseaux horaires et que, pour la plupart, elle ne s'était "même pas rencontrée dans le meatspace".

Un trader fréquent de NFT connu sous le nom de "Rizzle", qui utilise principalement OpenSea, fait partie des grands acteurs du marché attirés par LooksRare en raison de son modèle de récompense.

Rizzle a rejoint LooksRare pour la première fois après avoir reçu des jetons LOOKS gratuits, qu'il a misés pour en tirer un bénéfice, et depuis lors, il utilise la place de marché pour le trading car il dit aimer certaines de ses caractéristiques.

"Je ne serais pas surpris de voir apparaître d'autres plates-formes avec des incitations initiales encore plus importantes pour essayer de capter ce même public", a-t-il déclaré.