Une deuxième tempête fluviale atmosphérique, plus puissante, se dirige vers le sud de la Californie ce week-end, menaçant de déclencher des inondations et des glissements de terrain potentiellement mortels, ont averti les prévisionnistes vendredi, alors même qu'une grande partie de l'État s'asséchait après un déluge antérieur.

Des pluies de plus en plus fortes devraient commencer à arroser la Californie samedi, les averses les plus intenses arrosant une bande côtière de 300 miles dimanche et lundi, alors que la tempête s'étend de San Luis Obispo et Santa Barbara vers le sud, en passant par les comtés de Los Angeles et de San Diego.

Le National Weather Service (NWS) a mis en place des veilles d'inondation pour l'ensemble de la région en prévision des quantités stupéfiantes de précipitations susceptibles de tomber sur une période de 36 heures, accompagnées de fortes rafales de vent.

Des précipitations moyennes de 7 à 15 cm sont prévues pour la plupart des zones côtières et des vallées de la région, et de 6 à 12 cm pour les contreforts et les montagnes de basse altitude.

Les sols étant déjà saturés et les cours d'eau débordant à la suite d'une tempête qui a détrempé la région jeudi, le risque d'inondation est encore plus élevé qu'il ne le serait autrement, selon les prévisionnistes.

"La quantité d'eau qui frappera le sol entraînera des inondations importantes, généralisées et potentiellement mortelles", a déclaré le service météorologique dans une discussion sur les prévisions publiée en ligne.

Le NWS a indiqué qu'il y avait de fortes chances que les précipitations atteignent 38 cm dans les régions montagneuses des comtés de Santa Barbara et de Ventura, où la tempête devrait frapper le plus durement.

Les communautés situées sur les versants sud des montagnes et des contreforts devraient être touchées par les averses les plus fortes et donc les plus vulnérables aux inondations soudaines, aux coulées de boue et aux glissements de terrain.

"Tout le monde doit se préparer à des impacts significatifs", a déclaré Ariel Cohen, météorologue en chef de la branche NWS Los Angeles-Oxnard.

À Los Angeles, le point culminant de la tempête devrait coïncider avec la cérémonie des Grammy Awards, dimanche, ce qui a incité les organisateurs à dresser de grandes tentes pour le défilé des stars sur le tapis rouge avant la cérémonie.

Ailleurs, les équipes étaient occupées à remplir et à empiler des sacs de sable et à dégager les collecteurs d'eaux pluviales et les caniveaux.

Les stations de ski, quant à elles, s'attendaient à des chutes de neige de 2 à 4 pieds (61-122 cm) dans les montagnes de haute altitude, selon le NWS.

Les précipitations gelées de la tempête profiteront également au manteau neigeux de la région, contribuant à reconstituer une source essentielle d'eau douce qui est restée en deçà de la normale malgré les tempêtes record de l'hiver dernier.

Vendredi, une grande partie de la région était encore en train de se remettre des fortes pluies qui ont balayé le nord et le sud de l'État mercredi et jeudi, provoquant des inondations éparses dans les rues, des éboulements et des coulées de boue.

Les deux tempêtes se sont formées à partir de vastes courants aériens d'humidité dense appelés rivières atmosphériques. Elles correspondent également à la définition d'un système de tempête connu sous le nom de "Pineapple Express", qui s'appuie sur des eaux subtropicales particulièrement chaudes autour des îles hawaïennes.

L'hiver dernier, une douzaine de tempêtes atmosphériques se sont succédé rapidement en Californie, provoquant des évacuations massives, des coupures d'électricité, des ruptures de digues et des fermetures de routes dans un État longtemps préoccupé par la sécheresse et les incendies de forêt. Au moins 20 personnes ont péri dans ces tempêtes, qui ont néanmoins contribué à briser l'emprise d'une sécheresse qui dure depuis des années en Californie.