Une deuxième vague de la pandémie retarderait le rebond économique, dit Lagarde (BCE)

Une deuxième vague de la pandémie de coronavirus risque de retarder la reprise économique dans la zone euro, a déclaré mardi Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE).

"Nous craignons désormais que les mesures de confinement qui doivent être prises par les autorités aient un impact sur cette reprise, et donc, au lieu de la reprise en V que nous attendons et espérons tous, nous craignons que la deuxième branche du V soit un peu plus tremblante", a-t-elle dit dans une intervention préenregistrée lors d'une conférence organisée par le Wall Street Journal.

(Balazs Koranyi, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)