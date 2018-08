Une douzaine de ministres quasi-inconnus des Français-Ifop

PARIS, 19 août (Reuters) - Une douzaine de membres du gouvernement d'Edouard Philippe, dont les ministres Jacqueline Gourault et Jacques Mézard, sont quasiment inconnus des Français, selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche. Publiée à trois jours du conseil des ministres de rentrée, cette enquête montre que plus de six Français sur dix (64%) ne connaissent pas la ministre des Outre-mer, Annick Girardin.

La proportion monte à 71% en ce qui concerne Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État chargé du Numérique, qui a récemment affiché des ambitions pour la mairie de Paris.

Plus de huit sondés sur dix ne connaissent pas la ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau (83%), ni sa collègue du ministère de l'Intérieur Jacqueline Gourault (85%), ni Jacques Mézard, chargé de la Cohésion des territoires (85%).

La palme du manque de notoriété revient à un trio formé par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, inconnu de 90% des sondés, Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics (92%) et Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances (94%).

Le sondage a été réalisé en ligne les 9 et 10 août auprès de 1013 personnes. (Elizabeth Pineau)