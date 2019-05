Une église attaquée au Burkina Faso, quatre morts

OUAGADOUGOU, 26 mai (Reuters) - Des hommes armés ont ouvert le feu dimanche dans une église chrétienne du nord du Burkina Faso, faisant quatre morts, apprend-on de source proche des services de sécurité.

D'autres fidèles ont été blessés lors de cette attaque survenue pendant la messe dans une église proche de la ville de Titao.

Il s'agit de la quatrième attaque au moins contre des chrétiens dans le pays au cours du mois écoulé. Aucune de ces attaques n'a été revendiquée. Les relations entre la majorité musulmane et les chrétiens, qui forment environ un quart de la population, sont traditionnellement pacifiques au Burkina.

Les attaques lancées par des groupes djihadistes liés à l'Etat islamique (EI) et au réseau Al Qaïda sont en recrudescence depuis le début de l'année au Burkina Faso et plus largement au Sahel.

Fin avril, un groupe d'assaillants a attaqué un temple protestant dans le nord du Burkina, tuant un pasteur et cinq fidèles.

Le 12 mai, c'est une église catholique, également dans le nord du pays, qui a été visée, et un prêtre ainsi que cinq fidèles ont été massacrés. Deux jours plus tard, un groupe d'hommes armés a tué quatre catholiques et brisé une statue de la Vierge Marie dans le diocèse d'Ouahigouya. (Thiam Ndiaga Jean-Stéphane Brosse pour le service français)