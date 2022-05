Une énorme bataille pour protéger des villages et une ville du Nouveau-Mexique des flammes.

Des rafales de vent de plus de 64 km/h ont soufflé des braises à un kilomètre devant le brasier pour déclencher de nouveaux incendies alors que les bulldozers taillaient des coupe-feu pour protéger les villages de Ledoux, Mora et Cleveland à environ 64 km au nord-est de Santa Fe.

Ils font partie des communautés agricoles et d'une ville du Vieil Ouest qui se trouvent sur la trajectoire de l'incendie de Calf Canyon, le plus destructeur d'une douzaine de brasiers du Sud-Ouest qui, selon les scientifiques, sont plus répandus et arrivent plus tôt cette année en raison du changement climatique.

"Où sommes-nous censés courir, où allons-nous, c'est ici que se trouvent nos moyens de subsistance", a déclaré Darlene Gallegos, agricultrice et copropriétaire du marché de campagne de Mora, après que la police lui a demandé de fermer le magasin et de fuir le village de 1 000 habitants installé à l'époque coloniale espagnole.

À 30 km au sud, à l'autre bout du méga-incendie de 42 100 hectares, certains habitants de Las Vegas, au Nouveau-Mexique, ont été priés de se préparer à l'évacuation lorsque les vents ont poussé le feu à moins de 8 km des habitations situées près de l'autoroute 25.

Les communautés situées à l'ouest de la ville pourraient être évacuées "dans un avenir proche", a déclaré Shawn Carrell, responsable de New Mexico Game and Fish, lors d'un briefing.

Les équipes ont détruit au bulldozer des coupe-feu au nord et à l'ouest de la ville universitaire historique de 14 000 habitants afin de protéger les ranchs, les maisons rurales et le United World College.

Les pompiers ont été gênés par des vents forts et erratiques qui devraient continuer à changer de direction jusqu'à jeudi.

"Cela continue de tourner autour de nous", a déclaré le commandant des opérations Dave Bales. "Il y a toujours un énorme incendie en cours là-haut", a-t-il déclaré au sujet des équipes travaillant toute la nuit près de Mora.

Brûlant depuis le 6 avril, l'incendie a détruit des centaines de propriétés et forcé l'évacuation de dizaines d'établissements dans les montagnes Sangre de Cristo, mais n'a pas encore fait de victimes.