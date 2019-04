Une enquête d'AllianzGI révèle un potentiel considérable pour l'investissement durable en Europe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Quelle est l'attitude des investisseurs privés européens à l'égard de l'investissement durable ? Vers quels types d'investissements ESG se tournent-ils ? Comment les conseillers financiers abordent-ils la question ? Pour répondre à ces questions, Allianz Global Investors (AllianzGI) a commandité une enquête dans dix pays européens entre novembre et décembre 2018. Les réponses récoltées auprès de 10 000 citoyens européens montrent clairement qu'il existe une demande potentielle considérable en faveur de l'investissement durable.Au total, 75% des sondés considèrent les critères de développement durable comme importants ou très importants dans le cadre de leurs investissements. En particulier, c'est en Italie (84%) et dans la péninsule ibérique (82% en Espagne et 86% au Portugal) que cet intérêt est le plus vif.Les raisons d'un tel engagement sont variées : 26% des personnes interrogées cherchent délibérément à exclure certains secteurs ou certaines entreprises (" Je sais où je ne veux pas investir "), 25% souhaitent changer le monde, 25% encouragent une plus grande prise en compte des critères de développement durable par les entreprises (" Je veux faire changer les entreprises existantes ") et 15% ciblent les entreprises les plus durables de chaque secteur (approche " best-in-class ").