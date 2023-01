Une enquête de la BCE révèle une modération des anticipations d'inflation

L'inflation a atteint un taux à deux chiffres à la fin de l'année dernière mais semble maintenant avoir atteint un sommet et la BCE se concentre lentement sur la rapidité avec laquelle elle peut la ramener à son objectif de 2 %.

Les prévisions médianes d'inflation pour les 12 prochains mois ont baissé à 5 % en novembre, contre 5,4 % un mois plus tôt, tandis que les prévisions de croissance des prix pour les trois années à venir sont passées de 3 % à 2,9 %, a déclaré la BCE sur la base d'une enquête menée auprès d'environ 14 000 adultes dans six des plus grands pays de la zone euro.

Indiquant une grande dispersion dans les réponses, l'attente moyenne pour l'année à venir était toutefois de 7,3 %, bien au-dessus du chiffre médian.

Selon les projections de la BCE, la croissance des prix devrait retomber à 3,6 % au dernier trimestre de 2023, mais la désinflation ralentirait ensuite fortement et la banque ne devrait pas atteindre son objectif de 2 % avant le second semestre de 2025.

L'amélioration des prévisions d'inflation s'explique par le fait que les consommateurs sont également plus optimistes quant à l'économie de la zone euro.

Ils la voient maintenant se contracter de 2 % dans les 12 mois à venir, après une contraction de 2,6 % observée en octobre, selon une estimation moyenne. L'estimation médiane est quant à elle restée inchangée à -0,1%.