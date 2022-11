Une enquête espagnole montre l'utilisation de gaz lacrymogène dans la tragédie de la frontière -un législateur

Le Maroc et l'Espagne ont tous deux nié avoir fait un usage excessif de la force et les autorités marocaines ont déclaré à l'époque que les décès résultaient d'une bousculade et de la chute de migrants depuis une haute clôture. Les groupes de défense des droits affirment toutefois que l'utilisation de gaz lacrymogènes a été l'un des éléments déclencheurs de la bousculade meurtrière.

La députée Maria Carvalho, qui faisait partie du groupe de parlementaires qui s'est rendu sur les lieux lundi et a rencontré la force de la Guardia Civil qui garde la frontière, a tweeté qu'on leur avait remis une liste des munitions anti-émeute utilisées.

"270 tirs, 28 projectiles fumigènes, 86 projectiles de gaz lacrymogène, 65 balles en caoutchouc et 41 sprays (poivre)", a déclaré Carvalho, du parti de gauche catalan ERC.

Environ 2 000 migrants ont tenté de traverser la frontière, déclenchant de violentes escarmouches avec les forces de sécurité marocaines et les gardes-frontières espagnols, une centaine d'entre eux ayant réussi à passer.

La semaine dernière, le radiodiffuseur britannique BBC a publié un documentaire selon lequel des corps sans vie ont été traînés par la police marocaine depuis une zone sous contrôle espagnol et que le ministère de l'Intérieur dissimulait des preuves cruciales de vidéosurveillance pour les enquêtes officielles.

L'Espagne a nié que des décès aient eu lieu sur son territoire et le ministère de l'Intérieur a déclaré à Reuters que toutes les séquences avaient été soumises au bureau du procureur général et au médiateur.

Pourtant, un autre parlementaire, Jon Iñarritu, du parti indépendantiste basque HB, a tweeté après avoir regardé certaines des séquences de vidéosurveillance montrées au groupe : "Il n'y a aucun doute, les principaux événements se sont produits en territoire espagnol".

Enrique Santiago, du parti Unidas Podemos, partenaire junior de la coalition au pouvoir, a déclaré qu'"il y a eu un manque apparent d'attention aux besoins de secours les plus immédiats des victimes."