Plus de la moitié des dénonciateurs se sont sentis contraints de ne pas utiliser les lignes téléphoniques d'urgence internes pour signaler des problèmes dans les grandes entreprises mondiales et les organismes publics, selon une enquête mondiale d'EY.

Le nombre d'organisations ne disposant pas d'un service d'assistance téléphonique pour les dénonciations a diminué de moitié depuis une enquête similaire réalisée en 2022, alors que les pays introduisent de nouvelles lois sur la protection des dénonciateurs et que les régulateurs ordonnent aux entreprises d'offrir aux informateurs des voies sûres pour se manifester.

Cependant, 54 % de ceux qui ont utilisé de tels canaux et qui ont répondu au dernier rapport mondial sur l'intégrité d'EY ont déclaré qu'ils avaient subi des pressions pour ne pas le faire. EY n'a pas fourni d'autres détails.

L'enquête, pour laquelle 5 464 membres de conseils d'administration, cadres supérieurs, dirigeants et employés ont été interrogés dans 53 pays et territoires entre octobre 2023 et janvier 2024, dresse un tableau sombre de la protection des lanceurs d'alerte.

De bonnes procédures de dénonciation mettent en lumière les problèmes, ce qui permet aux organisations de traiter les préoccupations et d'éviter les crises.

Mais l'enquête a montré que les employés craignent d'être ignorés et de voir leur carrière entravée s'ils parlent. Près d'un tiers des personnes interrogées ont déclaré craindre pour leur sécurité personnelle.

Quatre membres de conseils d'administration sur dix, qui ont répondu à l'enquête, ont déclaré avoir eux-mêmes fait l'objet de représailles ou avoir été témoins de conséquences négatives à l'égard d'une personne ayant signalé un comportement répréhensible.

EY a mis en garde contre le fait que les patrons surestiment les progrès accomplis. Quatre membres de conseils d'administration sur dix ont déclaré qu'il était plus facile pour les employés de s'exprimer, mais seulement 26 % du personnel était de cet avis.

"Les individus doivent se sentir en sécurité et savoir que leurs inquiétudes seront prises en compte, sans aucune conséquence", a déclaré Andrew Gordon, responsable mondial des services d'expertise judiciaire et d'intégrité chez EY.

Dans un contexte de défis géopolitiques et économiques, les employés sont plus nombreux qu'il y a deux ans à envisager un comportement malhonnête. Près de 40 % des personnes interrogées - et deux tiers des membres de conseils d'administration - ont déclaré qu'elles étaient prêtes à adopter un comportement contraire à l'éthique pour améliorer leur carrière ou leur situation financière. Ce chiffre est plus d'une fois et demie supérieur à celui d'il y a deux ans.

Les entretiens ont été menés par l'agence mondiale de recherche Ipsos auprès d'entreprises telles que des fabricants de pointe, des sociétés de produits de consommation, des sociétés de technologie et des sociétés de services financiers.