Une enquête révèle que la confiance des employeurs britanniques tombe à un niveau très bas.

La mesure de la confiance dans l'embauche et l'investissement de la Confédération du recrutement et de l'emploi est tombée à -13 au cours des trois mois de juin, le plus bas depuis la même période en 2020 et en baisse par rapport à -7 au cours des trois mois de mai.

"Ce nouveau rapport montre clairement l'effet de la hausse de l'inflation et des pénuries de main-d'œuvre sur les entreprises à travers le pays", a déclaré Neil Carberry, directeur général du REC.

"Bien que les entreprises cherchent toujours à embaucher du personnel, cela reflète en réalité la difficulté des entreprises à embaucher jusqu'à présent cette année", a-t-il ajouté.

L'économie britannique est mise à rude épreuve par un taux d'inflation qui se dirige vers les deux chiffres, laissant la Banque d'Angleterre dans un dilemme quant à l'agressivité avec laquelle elle devrait augmenter les taux d'intérêt lors de sa réunion politique du mois d'août la semaine prochaine.

La confiance des consommateurs a également été touchée par la hausse des prix, l'indice de longue date produit par l'institut de sondage GfK étant resté à un niveau historiquement bas ce mois-ci.

L'enquête REC est basée sur un sondage téléphonique auprès de 602 employeurs entre le 4 avril et le 24 juillet.