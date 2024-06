Plus de 60 % des conducteurs américains jugeraient acceptable que leur véhicule émette un avertissement sonore et visuel lorsqu'ils dépassent la limite de vitesse affichée, selon une enquête réalisée par l'Insurance Institute for Highway Safety (Institut d'assurance pour la sécurité routière).

L'IIHS a interrogé 1 802 conducteurs pour savoir ce qu'ils pensaient des systèmes intelligents d'assistance à la vitesse (ISA).

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les excès de vitesse sont systématiquement à l'origine de plus d'un quart des accidents mortels de la circulation aux États-Unis. En 2022, cela représentera plus de 12 000 décès, selon le rapport.

Pourtant, environ la moitié des conducteurs ont admis avoir conduit au moins 15 mph au-dessus de la limite au cours du mois précédent, indique le rapport, citant la AAA Foundation for Traffic Safety (Fondation AAA pour la sécurité routière).

CONTEXTE

À partir du mois prochain, l'Union européenne exigera que tous les nouveaux véhicules soient équipés de systèmes ISA.

Les systèmes ISA sont des technologies embarquées qui utilisent des caméras vidéo de reconnaissance des panneaux de vitesse et/ou des données de limitation de vitesse liées au GPS pour informer les conducteurs de la limitation de vitesse en vigueur et les avertir s'ils la dépassent, selon le Conseil européen de la sécurité des transports.

CITATIONS CLÉS

"Avec les technologies dont nous disposons aujourd'hui, nous pourrions mettre un terme à la quasi-totalité des excès de vitesse et supprimer les contraventions pour excès de vitesse. Au lieu de cela, nous semblons aller dans la direction opposée, avec des régulateurs de vitesse adaptatifs et des systèmes d'automatisation partielle qui permettent aux conducteurs de fixer leur vitesse à 90 mph s'ils le souhaitent", a déclaré Ian Reagan, chercheur principal à l'IIHS.

PAR LES CHIFFRES

Sur l'ensemble des conducteurs interrogés, plus de 80 % ont déclaré qu'ils souhaiteraient un dispositif affichant la limite de vitesse actuelle.

Plus de 70 % des conducteurs ont également indiqué qu'ils souhaitaient qu'un signal sonore discret retentisse lorsque la limite de vitesse change.

Environ la moitié d'entre eux ont déclaré qu'ils ne verraient pas d'inconvénient à ce que la technologie du véhicule rende la pédale d'accélérateur plus difficile à enfoncer ou limite automatiquement la vitesse.