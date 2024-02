Selon une enquête, la plupart des exportateurs et des fabricants britanniques ont ressenti l'impact des perturbations en mer Rouge causées par les attaques des rebelles houthis du Yémen, alliés à l'Iran, contre les navires.

Selon les chambres de commerce britanniques, 55 % des exportateurs ont signalé des perturbations, de même que 53 % des fabricants et des entreprises de services aux consommateurs, une catégorie qui comprend les détaillants et les grossistes. Toutes entreprises confondues, 37 % ont fait état d'un impact.

"Le secteur du fret maritime a disposé d'une capacité de réserve pour faire face aux difficultés, ce qui nous a permis de gagner du temps", a déclaré William Bain, responsable de la politique commerciale de la BCC.

"Mais notre étude suggère que plus la situation actuelle perdure, plus les pressions sur les coûts risquent de s'intensifier", a-t-il ajouté.

Certaines entreprises ont signalé que les coûts de location de conteneurs avaient quadruplé, tandis que d'autres étaient confrontées à des retards de livraison de trois à quatre semaines, ainsi qu'à des difficultés de trésorerie et à des pénuries de pièces détachées.

La Banque d'Angleterre a souligné que les perturbations en mer Rouge constituaient l'un des principaux risques de hausse de l'inflation cette année, même si, à ce jour, les attaques et le conflit plus large au Moyen-Orient ont eu moins d'impact économique en Grande-Bretagne que ce qu'elle craignait au départ.

Depuis novembre, les militants houthis ont lancé des attaques répétées de drones et de missiles en mer Rouge, dans le détroit de Bab al-Mandab et dans le golfe d'Aden, en soutien aux Palestiniens, alors que la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit.

La semaine dernière, les Houthis ont déclaré qu'ils allaient intensifier leurs attaques contre les navires ayant des liens avec Israël, les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Le BCC a mené son enquête entre le 15 janvier et le 9 février auprès de 1 087 entreprises, dont 90 % comptaient moins de 250 employés.

Jeudi, l'indice S&P des directeurs d'achat a montré que les coûts des entreprises britanniques ont augmenté en février au rythme le plus rapide depuis six mois. De nombreux fabricants ont cité la hausse des coûts de fret liée aux perturbations de la mer Rouge, mais l'augmentation des salaires a été un facteur plus important pour la plupart d'entre eux. (Reportage de David Milliken ; édition de Clelia Oziel)