Les entreprises de construction et d'ingénierie sont les plus touchées par la pénurie de main-d'œuvre en Grande-Bretagne, selon une enquête qui souligne la difficulté pour le Premier ministre Keir Starmer de réaliser ses projets de relance de la construction de logements et d'infrastructures.

L'enquête trimestrielle sur le recrutement de la British Chambers of Commerce (BCC) montre que 82 % des entreprises de construction et d'ingénierie ont signalé des difficultés de recrutement, contre 69 % au cours des trois premiers mois de cette année.

Le problème - qui n'est pas propre à la Grande-Bretagne - est presque aussi grave dans d'autres secteurs : près de 80 % des entreprises de transport et de logistique et des entreprises de production et de fabrication sont confrontées à des problèmes similaires, tous en hausse par rapport au début de l'année 2024.

"Il est alarmant de constater que les difficultés de recrutement se sont accrues ces derniers mois dans tous les secteurs", a déclaré Jane Gratton, directrice de la politique publique de la BCC. "La très forte augmentation dans le secteur de la construction est particulièrement inquiétante.

M. Starmer a promis d'augmenter les investissements dans la construction de logements et d'infrastructures en éliminant les obstacles du système de planification britannique. Toutefois, il a également promis de réduire l'immigration nette, malgré les mises en garde de certains chefs d'entreprise qui estiment qu'une telle mesure aggraverait les problèmes d'embauche.

L'enquête de la BCC s'appuie sur les réponses de 4 761 entreprises - dont 91 % de petites et moyennes entreprises - reçues entre le 13 mai et le 10 juin. (Rédaction : William Schomberg ; Édition : Sachin Ravikumar)