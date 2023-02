Une entreprise américaine condamnée à une amende pour avoir embauché des enfants pour nettoyer des usines de conditionnement de la viande

Le ministère a déclaré que Packers Sanitation Services Inc a permis à au moins 102 enfants âgés de 13 à 17 ans de travailler de nuit et d'utiliser des produits chimiques dangereux pour nettoyer des équipements de transformation de la viande dangereux tels que des scies à poitrine et des "fendeurs de tête" utilisés pour tuer les animaux.

Packers passe des contrats avec des entreprises de conditionnement de la viande pour fournir des services de nettoyage dans les abattoirs.

Le droit fédéral du travail interdit aux enfants de moins de 18 ans de travailler dans les usines de conditionnement de la viande et interdit aux mineurs de travailler après 21 heures l'été et 19 heures pendant l'année scolaire.

Les pénalités les plus importantes contre Packers découlaient de ses contrats dans les usines de JBS USA au Nebraska et au Minnesota et dans une usine de Cargill Inc au Kansas. Le ministère du Travail n'a pas accusé JBS, Cargill et d'autres conditionneurs de viande d'actes répréhensibles.

La société Packers, basée dans le Wisconsin, a déclaré dans un communiqué qu'elle appliquait une politique de tolérance zéro en matière d'emploi de mineurs. La société a déclaré avoir effectué un audit de sa main-d'œuvre et engagé un cabinet d'avocats pour revoir ses politiques d'embauche après avoir appris l'enquête du ministère du Travail.

En novembre, le département a poursuivi Packers devant la cour fédérale du Nebraska pour avoir prétendument employé au moins 31 enfants dans trois usines de conditionnement de la viande. Packers a réglé le procès en décembre en acceptant de ne pas embaucher de mineurs et de demander à un spécialiste extérieur de contrôler sa conformité avec les lois du travail.

Les amendes annoncées vendredi découlent d'une enquête plus large du ministère du Travail sur Packers.

Le ministère a déclaré dans le procès que la plupart des enfants qui ont travaillé dans les trois usines ne parlaient pas couramment l'anglais et devaient être interrogés en espagnol, bien qu'il ne soit pas clair s'ils étaient des immigrants. Un porte-parole du ministère du Travail a déclaré que l'agence n'avait pas vérifié le statut d'immigration des enfants.

Reuters a rapporté que l'utilisation illégale d'enfants travailleurs - en particulier des migrants - est très répandue, notamment dans les usines de poulet en Alabama et par des entrepreneurs qui emploient des travailleurs dans les usines d'assemblage de Hyundai et Kia.

Les constructeurs automobiles ont déclaré qu'ils ne toléraient pas les violations du droit du travail et qu'ils examinaient les pratiques d'embauche utilisées par leurs fournisseurs.