Une entreprise biotechnologique japonaise utilise de minuscules vers dans un test de dépistage du cancer du pancréas

Hirotsu Bio Science a lancé ce mois-ci son test N-NOSE plus Pancreas, en le commercialisant directement auprès des consommateurs au Japon et avec l'objectif d'amener le test aux États-Unis d'ici 2023.

Les utilisateurs envoient un échantillon d'urine par une pochette postale spéciale à un laboratoire, où il est placé dans une boîte de Pétri avec une espèce de nématodes. Ces créatures, connues sous le nom scientifique de C. elegans, ont des sens olfactifs bien plus puissants que ceux des chiens, affirme la société, et elles suivent leur nez vers les cellules cancéreuses.

Cela fait de ces animaux d'un millimètre de long un outil de diagnostic puissant, déclare le fondateur et directeur général de la société, Takaaki Hirotsu, qui mène des recherches sur eux depuis 28 ans.

"Ce qui est très important dans la détection précoce du cancer et de ces types de maladies, c'est de pouvoir détecter des quantités très infimes", a déclaré Hirotsu à Reuters. "Et lorsqu'il s'agit de cela, je pense que les machines n'ont aucune chance face aux capacités dont disposent les organismes vivants."

Hirotsu Bio a lancé son premier test consommateur N-NOSE en janvier 2020, qui prétendait pouvoir dire si les utilisateurs présentaient un risque élevé de cancer ou non. Environ 250 000 personnes ont passé le test original, avec environ 5 à 6 % obtenant des lectures à haut risque.

Dans la dernière version, la société a modifié le code génétique des nématodes afin qu'ils nagent loin des échantillons de cancer du pancréas. Hirotsu Bio a commencé par le cancer du pancréas en raison de sa difficulté de diagnostic et de sa vitesse de progression.

Dans les années à venir, l'entreprise prévoit de lancer des tests ciblés pour le cancer du foie, ainsi que pour les cancers du col de l'utérus et du sein.

Le kit de test du pancréas coûte jusqu'à 70 000 yens (505 $), ce qui est relativement cher pour un test de diagnostic au Japon, qui a un système de santé nationalisé et des prix fixes pour les médicaments et les procédures.

L'étiquette de prix, ainsi que les publicités télévisées utilisant des caricatures des vers et du pancréas, font partie du processus de construction d'une marque, a déclaré Hirotsu, ajoutant que le prix pourrait baisser au fur et à mesure que l'entreprise se développe.

Certains médecins ont critiqué cette approche directe des consommateurs et douté de l'utilité médicale des résultats.

Masahiro Kami, directeur du groupe de réflexion Medical Governance Research Institute à Tokyo, a déclaré que les faux positifs pourraient dépasser largement le nombre de cas réels de cancer du pancréas, rendant les résultats "inutilisables".

L'entreprise rétorque que la précision du N-NOSE tient la route face à d'autres tests de diagnostic et qu'il est conçu comme un outil de dépistage précoce qui peut orienter les patients vers des tests et des traitements plus rapides.

Bien qu'il étudie les nématodes depuis des décennies et qu'ils constituent la base de son entreprise, Hirotsu affirme ne pas avoir d'affinité particulière avec ces créatures.

"J'ai l'impression que je dois répondre que j'aime les nématodes et que je les trouve mignons, mais ce n'est pas du tout le cas", a-t-il déclaré. Vraiment, je les considère simplement comme du matériel de recherche et rien de plus."

(1 $ = 138,6700 yens)