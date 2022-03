Une entreprise canadienne fait pression sur le Brésil pour obtenir le permis d'exploitation d'une mine de potasse en Amazonie

Le propriétaire de la société, le banquier d'affaires Stan Bharti, a rencontré Bolsonaro lundi pour discuter du projet de 2,5 milliards de dollars qui est bloqué depuis 2017 en raison d'un permis environnemental suspendu en attendant les consultations avec le peuple indigène Mura.

Bolsonaro a dit à Bharti que son gouvernement s'engageait à "débloquer" les projets d'engrais tels que la mine de potasse qui sont stratégiques pour le Brésil, a déclaré l'ancien sénateur Cidinho Santos, qui a assisté à la réunion, dans un post Instagram mercredi.

Mais la décision d'autoriser la mine d'Autazes, située à 120 km au sud-est de Manaus, la capitale de l'État, ne dépend pas entièrement de Bolsonaro. Le projet dépend maintenant d'une décision du juge fédéral Jaiza Fraxe, qui surveille les pourparlers avec le peuple Mura pour s'assurer qu'il a son mot à dire.

Alors que les prix de la potasse ont triplé l'année dernière et que la guerre a menacé les approvisionnements en provenance de Russie et d'Europe de l'Est, la pression pour ouvrir la mine de potasse s'est accrue de la part du secteur agricole brésilien, qui dépend des importations pour 85 % de ses engrais, nécessaires pour augmenter le rendement des cultures.

Le Brésil, premier producteur mondial de soja, dépend des importations de potasse de la Chine, du Canada et du Maroc, mais surtout de la Russie et de la Biélorussie pour près de la moitié de l'approvisionnement du pays, mais dont les exportations ont été fortement réduites par les sanctions contre la Russie.

Potassio do Brasil, une filiale de Brazil Potash, qui est détenue à 100 % par la banque Forbes & Manhattan de Bharti, a déclaré qu'il faudrait trois ans pour que la mine soit opérationnelle, avec une production de 2,44 millions de tonnes par an, une fois les permis obtenus.

"Dès que le permis environnemental sera rétabli, nous demanderons à l'agence amazonienne de protection de l'environnement IPAAM un permis d'installation et nous commencerons les travaux", a déclaré le directeur général Adriano Espeschit à Reuters dans une déclaration envoyée par courriel. "Nous espérons produire à Autazes au début de l'année 2026".

Espeschit a déclaré que la société reconnaît le droit des Mura à être consultés en vertu de la convention 169 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les peuples indigènes et tribaux, et les réunions ont commencé après un retard de deux ans dû à la pandémie de COVID-19.

Le bureau du juge Fraxe n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les réunions. Claudio Mura, chef d'un conseil indigène local, a refusé de s'exprimer par téléphone sur l'état d'avancement des discussions.

Le procureur Fernando Soave, qui a d'abord demandé la suspension du permis en 2016 parce que les Mura n'avaient pas été consultés, n'a pas immédiatement répondu aux questions.

Son bureau a déclaré que le forage exploratoire pour les gisements de potasse par la société a commencé dans la région en 2009 sans consulter le peuple Mura, qui revendique la zone comme des terres ancestrales, bien que leur revendication n'ait pas été reconnue par le gouvernement brésilien.

Brazil Potash a déclaré que l'entrée de la mine prévue ne se trouvera pas sur les terres autochtones, ce que les Mura contestent, et que l'impact environnemental de l'exploitation des gisements de potasse à 800 mètres (2 625 pieds) sous terre sera négligeable.

Le bureau du procureur a mis en garde contre l'impact social et culturel important du projet sur le peuple Mura. Les consultations devraient prendre du temps car elles concernent 44 villages Mura.