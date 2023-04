Corminboeuf FR (awp/ats) - La société Venturi Lab, installée à Corminboeuf (FR), participe au développement d'un engin lunaire. Le véhicule électrique baptisé FLEX devrait être déposé à la surface du satellite naturel de la Terre en 2026 par le vaisseau spatial Starship de l'américain SpaceX.

Dans trois ans, le rover FLEX devrait prendre la direction de la Lune, sous réserve du développement de la plus grande fusée au monde, Starship, dont un exemplaire a explosé en vol jeudi pour son premier vol d'essai. Cette automobile est la plus grande et la plus performante de l'histoire des véhicules lunaires.

FLEX est le fruit d'une collaboration internationale avec la participation de trois entreprises: Groupe Venturi à Monaco, spécialisé depuis 2000 dans la conception et la fabrication de véhicules électriques hautes performances, Venturi Lab en Suisse, dans le Grand Fribourg, et Venturi Astrolab, aux Etats-Unis.

Plus de 250 brevets

En 2026, le rover devrait être déposé à la surface de la Lune, par le vaisseau spatial Starship de l'entreprise américaine SpaceX d'Elon Musk. L'objectif consistera à démontrer son efficacité, sa viabilité et sa capacité à mener des expériences scientifiques et des activités commerciales, a indiqué récemment Venturi.

Venturi Lab a été cofondée en 2021 par Gildo Pastor, président du Groupe Venturi, et Antonio Delfino, à Corminboeuf. L'équipe de l'entreprise fribourgeoise est composée d'ingénieurs, de chimistes et de physiciens expérimentés et passionnés qui détiennent plus de 250 brevets cumulés.

Ceux-ci concernent de multiples domaines: électromobilité, piles à combustible, science des matériaux, matériaux composites, procédés, génie logiciel, informatique, mobilité spatiale et science des polymères. Chaque ingénieur possède plus de 20 ans d'expérience dans les technologies appliquées, relève Venturi dans son communiqué.

Conditions extrêmes

Venturi Lab conçoit et fabrique des composants et matériaux de mobilité spatiale résilients aux conditions extrêmes de la Lune et de Mars (températures, radiations). Pour la réalisation du rover FLEX, la société crée les panneaux solaires hautes performances, les roues déformables et les systèmes de contrôle électrique.

Venturi Lab gère aussi les relations avec l'Agence spatiale européenne (ESA). Entre les activités à Monaco et celles à Corminboeuf, le groupe emploie une trentaine de collaborateurs. Dans la petite principauté, le groupe Venturi se consacre au développement de batteries à haute performance.

Pour sa part, Venturi Astrolab, une société 100% américaine basée à Los Angeles, conçoit l'architecture du véhicule, développe le logiciel qui commande ses déplacements, effectue l'assemblage de l'engin et mène les tests de validation.

Engin semi-autonome

Le rover mesure 3,5 mètres de long, pour 2,5 mètres de large et 1,8 mètre de haut. Sur la Lune, il devra résister à des températures comprises entre -90 et -230 degrés. Conçu pour se déplacer de façon semi-autonome, l'engin pourra être piloté par des astronautes à bord ou commandé depuis une station en orbite lunaire ou depuis la Terre.

Le véhicule est également calibré pour transporter jusqu'à une tonne et demie de charge utile. "La plupart des rovers qui circulent sur les astres sont des escargots, qui se déplacent de quelques mètres par heure. Notre engin atteindra une vitesse de 20 km/h", a fait savoir Antonio Delfino dans un article paru dans La Liberté.

Pour l'heure, FLEX a effectué des premières courses dans le terrain, sur le site de Dumont Dunes, un désert situé entre le Nevada et la Californie. La mission prévue avec SpaceX aura pour objectif de tester la fiabilité du véhicule et sa capacité à mener des expériences scientifiques ou des activités commerciales.

Parallèlement, le groupe Venturi ambitionne de répondre à l'appel d'offres qui sera lancé par la NASA dans le cadre du programme Artemis, qui vise un retour sur la Lune pour l'horizon 2025-2026. A Corminbœuf, Venturi Lab dispose de 600 mètres carrés de bureaux d'études et de 350 mètres carrés d'ateliers et de laboratoires.