L'entreprise publique russe Rostec a annoncé jeudi qu'elle avait mené avec succès des essais de blindage destiné à protéger les infrastructures critiques contre les attaques de drones, les grenades et les balles.

Rostec a indiqué que chaque plaque pesait 30 kilogrammes et que de telles plaques pourraient être installées sur des installations de stockage de pétrole et de gaz, des dépôts de munitions et des infrastructures énergétiques.

Il a ajouté que ces plaques pourraient offrir une protection contre les drones FPV (first-person-view), de petits drones produits à l'origine pour un usage civil personnel, mais qui ont été modifiés pour être utilisés sur le champ de bataille.

Depuis le début de l'année, l'Ukraine a intensifié ses attaques contre les raffineries de pétrole de la Russie, deuxième exportateur mondial de pétrole, dans le but de réduire les revenus énergétiques de Moscou et les sommes qu'elle doit consacrer à l'armée.

Les entreprises russes se sont efforcées de trouver des moyens de protéger les infrastructures contre ces attaques de drones et, dans certains cas, elles ont déployé des filets métalliques géants pour couvrir les raffineries de pétrole.

Un fonctionnaire du ministère russe de l'énergie a déclaré lors d'une réunion du parlement en mars qu'il était également prévu de défendre les installations pétrolières et gazières à l'aide de systèmes de missiles.