Une entreprise sud-africaine aide à accrocher l'art local dans le monde virtuel

Mukheli utilise The Tree, un marché en ligne permettant aux artistes sud-africains de promouvoir et de vendre leurs œuvres sous forme de jetons non fongibles (NFT).

"Il y a un monde virtuel où les gens achètent des terrains", a déclaré Mukheli, faisant référence au métaverse, une réalité numérique tridimensionnelle qui, selon des géants de la technologie comme Microsoft et Facebook, est l'avenir d'Internet.

"Les gens y ont des propriétés... et votre art peut être sur ces murs".

Les clients de Mukheli reçoivent à la fois la toile réelle et le NFT, tandis que d'autres artistes sur The Tree vendent jusqu'à cinq NFT en édition limitée pour chaque pièce, un peu comme des impressions numériques. Mukheli a déjà gagné des milliers de dollars en utilisant la plateforme.

"Je pense qu'il est important en tant qu'artiste et créatif de toujours jouer là où la balle va et pas nécessairement là où elle se trouve", a déclaré Trevor Stuurman, l'un des quatre autres artistes qui présentent actuellement leurs œuvres sur The Tree.

Les critiques affirment que les chaînes de blocs, des grands livres numériques utilisés pour stocker des informations, ne sont pas respectueuses du climat car elles consomment de la puissance informatique.

The Tree affirme économiser de l'énergie en fonctionnant sur Polygon, une blockchain qui utilise une fraction de la puissance, et compense chaque transaction en envoyant de l'argent à Greenpop, une organisation environnementale qui plante des arbres à travers l'Afrique subsaharienne.

"Il ne s'agit pas seulement de l'art, des artistes et de l'histoire, il s'agit de s'assurer que cette croissance de la technologie pour les artistes ne se fasse pas au détriment de la planète", a déclaré Dan Portal, cofondateur de The Tree.