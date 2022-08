Une entreprise tchèque sur cinq envisage de supprimer des emplois en raison des prix élevés de l'énergie - enquête

Dans une enquête menée auprès de 493 entreprises, le groupe a constaté que 18 % d'entre elles s'attendaient à ce que le nombre d'employés diminue au cours du second semestre, tandis que 72 % ont déclaré s'attendre à ce que les effectifs restent inchangés.

"D'ici la fin de l'année, près d'un cinquième des entreprises réduiront leurs effectifs... sous l'effet de la hausse des prix et notamment des prix élevés de l'énergie", a déclaré la chambre dans un communiqué.

Les entreprises ont demandé de l'aide alors que les prix élevés de l'énergie réduisent leurs activités, certains producteurs déclarant déjà que leurs opérations deviennent déficitaires.

Le taux de chômage tchèque est le plus bas de l'Union européenne, et certaines enquêtes ont montré jusqu'à récemment que l'embauche restait forte. En juin, l'enquête nationale de l'agence pour l'emploi Manpower a révélé que les entreprises avaient embauché plus qu'elles n'avaient licencié au cours du troisième trimestre.

Mais les entreprises se démènent davantage et cherchent des moyens d'économiser alors que les coûts de l'énergie grimpent en flèche, avec une flambée des prix du gaz due aux inquiétudes concernant l'approvisionnement russe, ce qui a fait grimper les prix de l'électricité à des niveaux record.

Les gouvernements se précipitent pour aider les ménages et les entreprises.

La semaine dernière, le gouvernement tchèque a approuvé un taux d'électricité réduit pour les ménages, et mercredi, le ministre de l'industrie a déclaré qu'il visait un programme d'aide aux entreprises à forte consommation d'énergie qui pourrait coûter 25 à 28 milliards de couronnes (1,02 à 1,15 milliard de dollars).

Le Premier ministre Petr Fiala a déclaré la semaine dernière que le gouvernement avait mis de côté 177 milliards de couronnes, soit près de 3 % du produit intérieur brut, pour alléger le fardeau de la flambée des factures énergétiques et de l'inflation.

(1 $ = 24,4400 couronnes tchèques)