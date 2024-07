Une équipe de sauvetage espère profiter d'un répit dans la tempête qui a frappé la côte du Cap pour commencer à pomper 500 tonnes de carburant d'un navire qui s'est échoué la semaine dernière sur la côte ouest de l'Afrique du Sud, ont déclaré les autorités mercredi.

Le navire "Ultra Galaxy", battant pavillon panaméen, s'est échoué près de la baie de Doring, à quelque 300 km au nord du Cap, mardi dernier, après avoir commencé à prendre de la gîte et de l'eau.

Le 8 juillet, le navire a été abandonné par ses 18 membres d'équipage philippins avant de dériver vers la terre. Les marins ont été secourus par des navires de passage qui ont répondu à une alerte d'urgence.

"Les conditions météorologiques changent ce week-end, et nous espérons sortir de la fenêtre météorologique", a déclaré à Reuters Sobantu Tilayi, responsable des opérations à l'autorité sud-africaine de sécurité maritime.

Il a ajouté que la société de sauvetage, Resolve Marine, basée aux États-Unis, était en train de finaliser la construction d'une plate-forme sur le navire en détresse pour chauffer et pomper sa cargaison de carburant à très faible teneur en soufre.

"Les sauveteurs ont mis en place un plan de sauvetage pour retirer le carburant... Nous espérons qu'ils commenceront l'opération de pompage demain ou après-demain", a déclaré M. Tilayi.

Il a précisé que le navire de marchandises diverses, exploité par Ultrabulk et en route pour la Tanzanie avant la catastrophe, s'était heureusement échoué sur une plage de sable et non sur des affleurements rocheux, ce qui aurait accéléré sa désintégration.

"Le navire lui-même est resté structurellement intact, ce qui nous aide car ce qui conduit à une marée noire, c'est lorsque le navire se brise, que les réservoirs sont touchés et que tout commence à s'écouler dans la mer", a déclaré M. Tilayi.