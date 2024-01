Une équipe du Fonds monétaire international (FMI) se trouve actuellement au Caire pour discuter du prêt de 3 milliards de dollars accordé à l'Égypte par le FMI et de son programme de réformes, a déclaré vendredi un porte-parole du FMI, alors que des discussions sont en cours sur un financement supplémentaire destiné à alléger les tensions liées à la guerre de Gaza dans le pays.

Le porte-parole a indiqué dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters que l'équipe, dirigée par Vladkova Hollar, chef de la mission du FMI en Égypte, "poursuivrait les discussions sur les première et deuxième revues du programme de réforme de l'Égypte soutenu par le mécanisme élargi de crédit du FMI. Nous communiquerons à la fin de la visite".

Le directeur du FMI pour le Moyen-Orient et l'Asie centrale, Jihad Azour, s'est également rendu au Caire en début de semaine pour une retraite annuelle avec les bureaux régionaux de la division, et a rencontré les autorités égyptiennes et les parties prenantes régionales, a ajouté le porte-parole.

L'Égypte a été durement touchée par la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza voisine, ce qui a nui aux réservations touristiques et aux importations de gaz naturel et a provoqué des attaques sur les navires de la mer Rouge.

La semaine dernière, Julie Kozack, porte-parole du FMI, a déclaré aux journalistes que le financement supplémentaire était "essentiel" à la réussite du programme égyptien, mais que les montants et les décaissements potentiels étaient en cours de discussion. La nécessité d'un resserrement de la politique budgétaire et monétaire est également à l'ordre du jour.