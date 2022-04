Une équipe du NTSB américain part en Chine pour aider à enquêter sur le crash du Boeing

Le National Transportation Safety Board (NTSB) américain a déclaré vendredi que son équipe de trois enquêteurs est partie pour la Chine afin de participer à l'enquête chinoise sur le crash du 21 mars d'un Boeing 737-800 de China Eastern Airlines qui a tué 132 personnes.

Le NTSB a déclaré que "les enquêteurs limiteront les interactions avec les personnes extérieures à l'enquête, à l'instar des protocoles de sécurité des Jeux olympiques de Pékin, ce qui leur permettra de commencer à travailler immédiatement sans quarantaine."

L'équipe comprend le représentant accrédité des États-Unis, Sathya Silva, qui est un enquêteur principal sur les accidents d'aviation du NTSB.

Un porte-parole du NTSB a déclaré que l'équipe américaine voyageait sur un vol commercial. Il n'était pas clair si l'équipe se rendra sur le site du crash en Chine et pour combien de temps l'équipe sera en Chine mais cela pourrait être plusieurs semaines.

Le NTSB a également déclaré qu'une petite équipe de Boeing voyage également en Chine pour aider à l'enquête.

L'avion s'est écrasé sur le flanc d'une montagne dans le sud de la Chine, dans la catastrophe aérienne la plus meurtrière depuis 28 ans en Chine continentale. Dimanche, les équipes de récupération ont trouvé la deuxième boîte noire - l'enregistreur de données de vol - dans l'épave.

En vertu d'un accord international, le NTSB a le droit de participer puisque l'avion a été conçu et construit aux États-Unis.

Jeudi, les médias d'État chinois ont déclaré que la cause du crash devait être déterminée dès que possible, à la suite d'une réunion de la plus haute instance décisionnelle de Chine, dirigée par le président Xi Jinping.

Les informations sur le crash doivent être publiées de manière ouverte, opportune et transparente, ont déclaré les médias d'État dans un rapport sur la réunion du Comité permanent de sept personnes du politburo du Parti communiste, la plus haute direction de la Chine.

Une inspection de sécurité à l'échelle nationale devrait également être lancée pour prévenir autant que possible l'apparition d'accidents, ont déclaré les médias d'État. Si des accidents se produisent en raison d'une négligence, non seulement le personnel responsable sera puni, mais les hauts responsables concernés feront également l'objet d'une enquête, ont déclaré les médias d'État. (Reportage de David Shepardson ; Montage de Leslie Adler et David Gregorio)