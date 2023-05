Une escroquerie dans le nord de la Chine, qui a utilisé une technologie sophistiquée de "deepfake" pour convaincre un homme de transférer de l'argent à un soi-disant ami, a suscité des inquiétudes quant au potentiel des techniques d'intelligence artificielle (IA) pour faciliter les délits financiers.

La Chine a renforcé la surveillance de ces technologies et applications face à l'augmentation des fraudes basées sur l'IA, impliquant principalement la manipulation de données vocales et faciales, et a adopté de nouvelles règles en janvier pour protéger légalement les victimes.

La police de la ville de Baotou, dans la province de Mongolie intérieure, a déclaré que l'auteur de l'escroquerie avait utilisé une technologie d'échange de visages alimentée par l'IA pour se faire passer pour un ami de la victime lors d'un appel vidéo et recevoir un virement de 4,3 millions de yuans (622 000 dollars).

Il a transféré l'argent en croyant que son ami avait besoin de faire un dépôt dans le cadre d'un processus d'appel d'offres, a déclaré la police dans un communiqué samedi.

L'homme n'a réalisé qu'il avait été dupé que lorsque son ami a exprimé son ignorance de la situation, a ajouté la police, précisant qu'elle avait récupéré la plus grande partie des fonds volés et qu'elle s'efforçait de retrouver le reste.

L'affaire a déclenché une discussion sur le site de microblogging Weibo au sujet de la menace pour la vie privée et la sécurité en ligne, le hashtag "#AI scams are exploding across the country" (les escroqueries à l'IA explosent dans tout le pays) ayant obtenu plus de 120 millions de vues lundi.

"Cela montre que les photos, les voix et les vidéos peuvent toutes être utilisées par les escrocs", a écrit un utilisateur. "Les règles de sécurité de l'information peuvent-elles suivre les techniques de ces personnes ?".

(1 $ = 6,9121 yuans chinois renminbi)