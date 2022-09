Une étude américaine montre une baisse alarmante des compétences en lecture et en mathématiques des enfants de 9 ans pendant la pandémie

Le National Center for Education Assistance (NCEA) a comparé les évaluations effectuées en 2020, peu avant que la COVID-19 ne soit déclarée pandémie mondiale, à d'autres administrées au début de 2022 pour mesurer l'impact des perturbations de l'apprentissage liées à la pandémie sur les résultats des enfants.

Les scores en chute libre représentent "certaines des baisses les plus importantes" depuis que le CNEE a commencé à surveiller régulièrement les performances des élèves en lecture et en mathématiques dans les années 1970, selon le commissaire associé intérimaire du centre, Daniel McGrath.

En mathématiques, les scores des élèves noirs ont diminué de 13 points, contre 8 points pour les élèves hispaniques et 5 pour les élèves blancs, ce qui s'inscrit dans une tendance plus large des minorités à souffrir de manière disproportionnée des retombées de la pandémie. Les scores en lecture ont diminué uniformément de six points dans tous les groupes raciaux entre 2020 et 2022.

Les élèves les moins performants, toutes races confondues, ont également connu des baisses beaucoup plus importantes que les élèves se situant dans les percentiles supérieurs des deux catégories de test.

Pour l'évaluation de la lecture du NCEA, les élèves lisent des textes courts et répondent à des questions à choix multiples ou rédigent des réponses plus longues. Pour les mathématiques, les élèves répondent principalement à des questions à choix multiples sur des faits mathématiques de base, des calculs, des formules et des applications dans la vie réelle.

L'étude a également interrogé les étudiants sur la façon dont la pandémie avait affecté leur environnement d'apprentissage, 70 % d'entre eux ayant déclaré se souvenir d'avoir appris à distance à un moment donné au cours de l'année scolaire 2020-2021.

Parmi les apprenants à distance, 83 % des élèves obtenant des résultats égaux ou supérieurs au 75e percentile en lecture et en mathématiques avaient un accès constant à un ordinateur ou à une tablette, contre 61 % des élèves obtenant des résultats égaux ou inférieurs au 25e percentile.

Le NCEA a déclaré qu'il prévoyait de publier un rapport plus complet plus tard cette année, comprenant les résultats en mathématiques et en lecture pour les élèves de 4e et de 8e année dans tout le pays, dans chaque État et dans 26 districts scolaires urbains.