Une étude réalisée par un fonds spéculatif, selon laquelle le Trésor américain aurait effectivement stimulé l'économie l'année dernière en modérant les ventes d'obligations à long terme, a suscité un débat sur le marché obligataire et un démenti du Trésor américain, qui a déclaré qu'il ne visait pas un tel effet.

Le département du Trésor américain a annoncé en novembre qu'il ralentirait le rythme des augmentations de la taille des adjudications de titres de créance à long terme, une mesure qui a soulagé les marchés obligataires secoués par les précédentes augmentations de l'offre de titres de créance à long terme.

Selon une étude publiée par Hudson Bay Capital Management, cette mesure a entraîné une baisse des rendements des obligations du Trésor à 10 ans équivalente à la stimulation économique qui résulterait d'une réduction d'un point de pourcentage du taux directeur de la Fed.

L'étude a été rédigée par le conseiller économique principal Nouriel Roubini, un économiste qui s'est fait connaître pour avoir prédit la crise mondiale du crédit, et le stratège principal Stephen Miran, qui était conseiller en politique économique au département du Trésor des États-Unis sous l'ancien secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, lorsque le candidat républicain Donald Trump était président des États-Unis.

"Notre interprétation est que pendant que la Fed augmentait le taux des fonds fédéraux jusqu'à 5,5 %, ces politiques (du Trésor) poussaient effectivement les rendements longs à la baisse", a déclaré M. Roubini dans une interview. "La Fed a essayé d'augmenter les taux pour freiner l'économie et parvenir à un atterrissage en douceur, mais ... il semble que nous pourrions être dans une zone sans atterrissage, avec une croissance durablement supérieure à son potentiel.

L'étude fait écho aux suggestions formulées le mois dernier par des sénateurs républicains, selon lesquelles le Trésor aurait délibérément augmenté l'émission de bons du Trésor à court terme pour donner à l'économie une "dose de sucre" avant les élections. L'article de Roubini établit un parallèle similaire.

Le Trésor américain a nié toute stratégie de ce type.

L'article de Roubini suggère une stratégie visant à assouplir les conditions financières, et je peux vous assurer à cent pour cent qu'il n'y a pas de stratégie de ce type. Nous n'avons jamais, jamais discuté de quoi que ce soit de ce genre, a déclaré vendredi la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, nommée par le président américain Joe Biden.

Dans un discours prononcé au début du mois, le secrétaire adjoint aux marchés financiers, Joshua Frost, s'est attaqué à ce qu'il a qualifié d'idées fausses sur les émissions du Trésor, en déclarant que la réduction des augmentations de la dette à long terme l'année dernière était modeste.

Le document de la Baie d'Hudson compare l'évolution des émissions du Trésor à l'assouplissement quantitatif, un programme d'achat d'obligations utilisé par la Fed pour stimuler l'économie. Plusieurs analystes du marché obligataire ont déclaré que la comparaison était exagérée.

"Dans le meilleur des cas, cela a permis de maintenir les taux à un niveau légèrement inférieur à ce qu'ils auraient été autrement", a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux américains chez TD Securities USA. Cela est tout à fait conforme à l'objectif du Trésor d'obtenir le meilleur financement possible pour le contribuable et ne constitue en aucun cas un complot sinistre visant à "assouplir" la politique monétaire", a-t-il ajouté.

Ce mouvement a démontré "une sensibilité du marché plus élevée que prévu de la part du Trésor pendant une période de volatilité", a déclaré Jonathan Cohn, responsable de la stratégie du bureau des taux américains chez Nomura Securities International.

Le Trésor n'est peut-être pas un "market timer", mais il n'est pas non plus agnostique et n'ignore pas délibérément le fonctionnement du marché", a-t-il ajouté. (Reportage de Davide Barbuscia ; édition de Megan Davies et Stephen Coates)