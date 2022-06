Une étude japonaise montre que les femmes sont plus susceptibles d'avoir des éruptions cutanées après l'injection de Moderna.

L'étude menée auprès de 5 893 participants entre mai et novembre de l'année dernière a montré que 22,4 % des femmes ont développé des réactions cutanées retardées après la première injection, contre 5,1 % des hommes.

Les symptômes étaient légers et ne sont pas considérés comme une contre-indication du vaccin à base d'ARNm, selon le rapport publié le 1er juin dans le Journal of the American Medical Association.

Des réactions cutanées tardives, survenant six jours ou plus après l'injection, ont également été signalées comme un événement indésirable rare aux États-Unis et en Europe, selon les auteurs de l'hôpital central des forces d'autodéfense de Tokyo.

Mais les incidences semblent être plus élevées au Japon, ont-ils écrit, peut-être en raison d'une plus grande sensibilisation à ces symptômes dans le pays. La plus grande probabilité chez les femmes peut être due à des différences de poids ainsi qu'à des facteurs hormonaux et environnementaux, ont-ils ajouté.

